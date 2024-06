Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Moise Kean sarebbe in partenza dalla Juventus: il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli potrebbe impiegarlo o come pedina di scambio, magari con il Bologna per Calafiori o con l'Atletico Madrid per Alvaro Morata, o direttamente cedendolo, ad esempio alla Fiorentina che è alla ricerca di un numero 9.

Kean in partenza: Giuntoli valuta se utilizzarlo come pedina di scambio o per fare cassa

Moise Kean molto probabilmente lascerà la Juventus in questa sessione di Calciomercato: l'attaccante non verrebbe considerato fra gli elementi da cui ripartire nel progetto che sta nascendo sotto la guida di Thiago Motta e il suo contratto in scadenza con i bianconeri nel 2025 costringerebbero Cristiano Giuntoli a trovare una soluzione nei prossimi mesi.

Il ds della Juventus però potrebbe "sfruttare" la figura di Kean sia come contropartita tecnica che semplicemente per fare cassa. Il classe 2000 è infatti stato accostato negli scorsi giorni all'Atletico Madrid, con il quale la Juve avrebbe in corso una trattativa per Alvaro Morata. Lo scambio tra le parti in questo caso prevedrebbe il passaggio di maglia dei due attaccanti senza ulteriori giri di denaro. Kean piacerebbe anche al Bologna, che conscio della possibile partenza di Joshua Zirkzee, cercherebbe insieme al tecnico Italiano il nuovo numero 9. Anche in questo caso, la Juventus potrebbe inserire come contropartita Kean per arrivare a Riccardo Calafiori. Anche se in questo caso ovviamente i bianconeri dovrebbero poi aggiungere una cifra cash, vista la diversa valutazione dei due cartellini.

Infine, per Kean resterebbe calda anche la pista che lo porterebbe alla Fiorentina: il club viola in prima battuta avrebbe tentato di sondare il nome di Mateo Retegui del Genoa, ma le alte richieste economiche del Genoa sarebbero bastate per far decadere la trattativa. Kean dunque rappresenterebbe un'alternativa più economica per il club toscano e che permetterebbe alla Juventus di incassare 15 milioni di euro netti.

Juventus, in uscita anche Chiesa: il Bayern Monaco può pagare la cifra richiesta

Un altro profilo dato in uscita dalla Juventus sarebbe quello di Federico Chiesa e secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Bayern Monaco lo avrebbe messo nel mirino. Il club bavarese nello specifico, non avrebbe problemi ad accontentare le richieste economiche di Cristiano Giuntoli e potrebbe presentarsi dopo l'Europeo con un'offerta da almeno 30 milioni di euro per il classe '97.