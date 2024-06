Il rinnovo contrattuale di Federico Chiesa con la Juventus sarebbe piuttosto complicato. Nelle ultime settimane, la trattativa avrebbe subito dei rallentamenti, poiché il numero 7 juventino non sarebbe soddisfatto della proposta formulata dal club bianconero. L’offerta prevedrebbe un prolungamento fino al 2027 con un piccolo abbassamento dell'ingaggio, una proposta che sarebbe in contrasto con i desideri del numero 7 juventino. Per questo motivo non è da escludere una sua partenza nel mercato estivo, visto che peraltro non sarebbe nella lista degli incedibili del futuro allenatore Thiago Motta.

Chiesa rischia di andare via a zero nel 2025

Il rinnovo del contratto di Chiesa, in scadenza nel giugno 2025, si sta rivelando più complesso del previsto. La Juventus, in un'ottica di contenimento dei costi e ristrutturazione economica, ha presentato un'offerta che prevede un prolungamento fino al 2027 a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle attuali, mentre il giocatore si aspettava un riconoscimento economico maggiore. La Juventus, dopo anni di spese ingenti e di un bilancio non sempre in attivo, sta cercando di adottare una politica più sostenibile. Il caso di Paulo Dybala, lasciato partire a parametro zero nel 2022, è un esempio emblematico di questa nuova filosofia gestionale. Tuttavia la situazione di Chiesa è diversa: il giocatore è giovane, talentuoso e ha ancora molti anni di carriera davanti a sé.

Una cessione potrebbe quindi rappresentare una scelta dolorosa, sia per l'aspetto tecnico sia per quello emotivo. Una separazione però potrebbe avvenire già questa estate, visto la Juventus non sembra intenzionato a perdere il suo numero 7 a parametro zero fra un anno. Comunque sia la parola finale spetterebbe a Thiago Motta che, a quanto pare, non si metterebbe di traverso di fronte a un’eventuale offerta per Chiesa.

Il 10 luglio il raduno della Juventus

Federico Chiesa, al di là di come andrà la trattativa di rinnovo, non sarà presente il primo giorno di raduno della Juventus. Infatti, i bianconeri si ritroveranno al 10 di luglio alla Continassa e il numero 7 juventino essendo uno dei giocatori che prenderanno parte all' Europeo arriverà comunque più tardi.

Nel frattempo Thiago Motta lavorerà con il resto del gruppo e dopo una prima fase di raduno a Torino, la Juventus si sposterà nel quartier generale dell’Adidas vicino a Norimberga. La fase di preparazione che si terrà in Germania è prevista a fine luglio e in quell'occasione qualche nazionale potrebbe essere già rientrato.