Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando delle possibili cessioni che potrebbe effettuare la Juventus nella sessione estiva di Calciomercato in corso.

Alfredo Pedullà: 'Diffidate da chi dice che i bianconeri non faranno acquisti'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della prossima sessione di mercato estiva della Juventus dicendo: "Diffidate da chi dice che la Juventus non farà mercato: il club bianconero ha un'organizzazione interna per poter fare cassa e ha tante soluzioni e scorciatoie per avere soldi.

Inoltre ci sono le entrare della Champions e dunque penso che la Juventus farà un mercato pirotecnico".

Pedullà è poi sceso nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le cessioni dei bianconeri: "La Juve può fare cassa sia con Miretti che con Nicolussi Caviglia: quest'ultimo può rientrare nella trattativa con il Bologna per Calafiori, essendo un profilo inseribile come contropartita. Per Miretti non si è presa ancora una decisione definitiva ma è un nome che può essere venduto più in avanti. Per Rabiot bisogna attendere".

Sul tema portieri, Pedullà ha aggiunto: "Szczesny la Juve lo libera e non chiede soli per il cartellino semplicemente perché vorrebbe risparmiare i 7 milioni di euro di ingaggio che legano il polacco ai bianconeri.

Ci sono delle sirene in Arabia ed il suo agente sta lavorando per trovare una soluzione, in quanto Szczesny si sente poco coinvolto nel progetto ed avrebbe dato la sua apertura a lasciare il club piemontese. Inoltre c'è da capire anche cosa vorranno fare con Perin".

Il giornalista si è concentrato poi su Chiesa: "Non ci sono negoziati in corso per il rinnovo di contratto che scade nel 2025: è un grande esterno che però non considerato insostituibile per Thiago Motta.

Sull'esterno classe '97 c'è sicuramente la Roma di Daniele De Rossi e c'è anche la suggestione Napoli".

Infine Pedullà ha chiosato: "Già verso metà gennaio per la Juventus Koopmeiners era l'obiettivo principale: ad oggi ha un accordo totale con l'entourage del calciatore basato su 4 milioni di euro a salire. Il club bianconero ha già messo da parte 40 milioni di euro ma non è una cifra che basterà dunque Giuntoli inserirà un calciatore come contropartita tecnica.

Si parla di Huijsen ma nelle ultime ore è uscito anche il profilo di Samuel Iling-Junior".

Juve, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'Chiesa è da tempo che vuole andare via'

Diversi tifosi hanno commentato le parole dette da Pedullà: "Chiesa andrà via solamente per una questione contrattuale perché se voleva veramente rimanere aveva accettato di firmare tempo fa, quattro anni di Juve dove ha fatto solamente capricci e nulla più", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus ha un parco di giocatori che consentirebbero a Giuntoli di fare quel tesoretto di prendere giocatori funzionali e non pesare sul monte ingaggi. Da Szczesny a De Sciglio, da Kostic a Danilo, da McKennie per poi andare su qualche cessione importante (Chiesa) e qualche next-gen da sacrificare".