Dopo la Juventus e l'Atalanta anche il Milan potrebbe lanciare la sua seconda squadra, la formazione Under 23 all'interno di uno dei gironi della Serie C. Con la presenza di Juventus (Girone B) e Atalanta (Girone A), il club rossonero dovrebbe partecipare - in caso di mancata iscrizione di qualche formazione di Lega Pro all'interno del Girone Sud. Una necessità dovuta alla regola che ad oggi prevede non più di una "seconda squadra" per girone di Serie C.

In questo caso molto dipenderà dall'iscrizione del Lecco, se la squadra del presidente De Nunno non sarà ai nastri di partenza del torneo si apriranno le porte per il Milan U23.

Milan, debutto storico

Quello del Milan U23 sarà, in caso di ripescaggio, un debutto storico. La formazione rossonera andrebbe a superare per tempistica i cugini dell'Inter presentando la sua seconda formazione per prima in un torneo professionistico. In caso di mancata iscrizione di un club - il Lecco rimane a forte rischio -, il regolamento attuale concede priorità all'iscrizione da parte dei club di Serie A della loro seconda squadra. Il Milan U23 andrebbe così a finire nell'unico girone ancora privo di seconda squadre, quello "C". In questo caso a fargli spazio potrebbe essere il Latina, che andrebbe ad essere inserito nel "Girone B".

Cosa prevede il regolamento

Il Milan ha già allestito nei mesi precedenti la rosa e l'organico tecnico.

I rossoneri potrebbero giocare alcune gare allo Stadio "Speroni" di Busto Arisizio in attesa dell'adeguamento dell'impianto di gioco del "Cinetti" di Solbiate Arno. In caso di rinuncia alla partecipazione alla stagione sportiva di Serie C 2024-2025 da parte del Milan U23 (ipotesi remota) la priorità passerebbe alle squadre di Serie D, secondo un punteggio stabilito attraverso alcuni parametri fissati ad inizio stagione.

A sperare in questo caso sarebbero Siracusa e Ravenna con L'Aquila più defilata.

Milan in un girone di ferro

Ma il Milan U23 non troverà di certo vita facile nel "Girone C". In questo campionato ci saranno grandi piazze e squadre con una tradizione tra Serie A e Serie B. Tra queste a spiccare sono sicuramente Avellino e Benevento, eliminate dalla semifinale Playoff da Vicenza e Carrarese ma anche club come Catania e Crotone.

Sarebbe inoltre una prima volta di un club geograficamente del nord Italia inserito all'interno del girone storicamente meridionale. Questo porterebbe le società ad effettuare una lunga trasferta per giocare nell'impianto di gioco della formazione rossonera. In questo senso per avere maggiori informazioni si dovrà attendere il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni, in modo da avere un quadro chiaro e capire se il club di Milano potrà fare il suo debutto in terza serie.