L'estate di Calciomercato si prospetta particolarmente movimentata per Inter e Juventus, con entrambe le squadre chiamate a gestire situazioni delicate riguardanti due dei loro talenti più promettenti. Da seguire ci sono Davide Frattesi e Federico Chiesa: il primo potrebbe giocare sempre di meno considerando anche il recente ingaggio di Zielinski da parte dell'Inter, il secondo è in scadenza di contratto a giugno 2025 e il rischio per la Juventus è perderlo a parametro zero la prossima stagione. Per questo non sarebbe da scartare un possibile scambio di mercato fra Inter e Juventus che riguardi proprio i due nazionali italiani, stando soprattutto alle indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo di Mediaset Marco Barzaghi.

L'idea dello scambio fra Frattesi e Chiesa

"Chiesa potrebbe diventare goloso soprattutto a zero. Per Frattesi invece il rischio è che con Zielinski lo spazio diminuisca ancora di più. Quindi abbiamo buttato lì: ma uno scambio del genere lo fareste? Non è un’idea campata in aria”. Queste le dichiarazioni di Marco Barzagli su Youtube. Il giornalista sportivo ha parlato di questo possibile scambio di mercato, che potrebbe essere vantaggioso non solo per i due giocatori ma anche per le due società, soprattutto per la Juventus che deve rinforzare il centrocampo con una mezzala d'inserimento.

In casa Inter, il centrocampista Davide Frattesi ha vissuto una prima stagione di apprendistato, giocando appena 11 match da titolare e subentrando soprattutto nel secondo tempo.

L'abbondanza a centrocampo potrebbe portare il giocatore a valutare una nuova esperienza professionale, con la Juventus che cerca una mezzala d'inserimento in grado di garantire gol e assist. In tal caso se dovesse arrivare Frattesi la società bianconera non andrebbe ad investire su Teun Koopmeiners che l'Atalanta continua a valutare non meno di 60 milioni di euro.

L'incertezza intorno a Federico Chiesa

Dall'altra parte, la Juventus si trova a dover affrontare una situazione ancor più critica con Federico Chiesa. L'ala offensiva, che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero alla scadenza della sua intesa contrattuale. Per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, la Juventus deve valutare tutte le possibilità disponibili, inclusa quella di uno scambio.

Attualmente la valutazione di mercato di Frattesi è vicina ai 35 milioni di euro, quella di Chiesa di circa 20 milioni di euro proprio per il contratto in scadenza a giugno 2025. Se si dovesse definire lo scambio di mercato la Juventus dovrebbe aggiungere almeno 15 milioni di euro in soldi. Non è da scartare la possibilità che la società milanese aspetti che il il giocatore bianconero vado in scadenza di contratto la prossima stagione.