Il giovane difensore della Juventus classe 2005 Dean Huijsen non è partito per il ritiro in Germania presso il quartier generale di Adidas. La decisione è dovuta alle trattative di Calciomercato in corso che vedono la dirigenza bianconera pronta a cedere il promettente calciatore per agevolare nuovi acquisti. Per centrale difensivo, fino a qualche giorno fa, si parlava di un interesse del Paris Saint Germain, che però non si è definito. La società francese, al momento, ha deciso di non affondare il colpo e non presentare l'offerta per il giocatore.

Le società maggiormente interessate rimangono il Bournemouth e il Bayer Leverkusen, che non avrebbero problemi ad investire i 25 milioni di euro richiesti dalla società bianconera per il cartellino del giocatore.

Il giocatore Huijsen è seguito da Bournemouth e Leverkusen

Inizialmente, il Paris Saint Germain sembrava essere la destinazione più probabile per Huijsen. Tuttavia, l'interesse della società francese sembra essere diminuito, aprendo la possibilità di nuove destinazioni per il giocatore.

La Juventus ha fissato il costo del cartellino di Huijsen a 25 milioni di euro. Al momento, ci sono due principali scenari per il futuro del giocatore: il campionato inglese, con il Bournemouth che ha manifestato un forte interesse il giocatore, e il campionato tedesco, con Bayer Leverkusen, Stoccarda, e Wolfsburg pronte ad investire sul centrale difensivo cresciuto fra under 19 bianconera, Next Gen e successivamente con il prestito alla Roma nella seconda parte della scorsa stagione.

Le cessioni di Huijsen e Soulé per agevolare gli acquisti

Nonostante il raffreddamento dell'interesse del PSG, la cessione di Dean Huijsen resta una strategia della Juventus per raccogliere fondi necessari per nuovi acquisti e rinforzare la squadra. Oltre all'olandese, anche un altro giovane cresciuto nella Juventus è pronto a lasciare Torino per una nuova esperienza professionale.

Parliamo di Matias Soulé, argentino la scorsa stagione in prestito al Frosinone. La società bianconera è pronta a lasciarlo partire, ma valuta offerte solo su una base di 30 milioni di euro con l'aggiunta di bonus e/o di percentuale sella futura rivendita. A tal riguardo, fra le società interessate c'è la Roma, che è arrivata ad offrire 25 milioni di euro più 4 milioni di euro di bonus.

C'è ancora distanza fra le parti, che però nelle prossime ore potrebbe essere limata, anche perché il giocatore ha mostrato gradimento per la società romana. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra le parti sulla base di un contratto di diverse stagioni a 2 milioni di euro annui.

Se si dovessero definire le due cessioni la Juventus potrebbe decidere di investire su Teun Koopmeiners, valutato 60 milioni di euro dall'Atalanta. Potrebbe inotre arrivare a Torino, anche senza cessioni, Jean-Claire Todibo, che sarebbe vicino all'approdo nella società bianconera con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro, più riscatto a 25 milioni di euro la prossima stagione.