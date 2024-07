Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato Domenico Berardi del Sassuolo dovrebbe tornare sul mercato in questa estate e potrebbe scatenare un'asta tra Juventus, Roma e Napoli. Il calciatore però dovrebbe tornare abile ed arruolato solo ad ottobre dopo l'infortunio subito lo scorso marzo, con la rottura del tendine d'Achille.

Calciomercato, Berardi torna sul mercato ed attrae le attenzioni di Juventus, Roma e Napoli

Domenico Berardi può tornare in questa estate nella lista dei cedibili del Sassuolo: è questa l'indiscrezione di calciomercato che filtra nelle ultime ore e che vorrebbe l'attaccante italiano pronto a lasciare definitivamente la formazione emiliana.

D'altronde, anche nelle scorse stagioni Berardi sarebbe stato molto vicino alla cessione ed il fatto che attualmente il Sassuolo militi in Serie B, potrebbe accelerare un divorzio tra le parti che sembra ormai inevitabile.

Seguendo le notizie, sull'esterno attualmente fermo ai box per la rottura del tendine d'Achile, potrebbe dunque generarsi un'asta che vedrebbe coinvolte la Juventus, la Roma ed il Napoli. Tutte e 3 le società sarebbero state accostate nel recente passato al profilo di Berardi e tutte 3 ad oggi cercherebbero sul mercato un esterno offensivo dal costo esiguo. Il classe '94, sia perché reduce da un infortunio molto pesante sia per l'età non più rosea, vale a dire 29 anni, potrebbe dunque essere acquisito per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Una somma a ribasso soprattutto se paragonata al valore di un calciatore che come esterno ha saputo segnare 122 gol e consegnare ai compagni 88 assist in 314 partite disputate in Serie A.

Berardi, un infortunio lungo e complicato

I numeri di Berardi, seppur impressionanti, potrebbero però essere osservati dai club interessanti con la consapevolezza che al calcatore sarà necessario un lungo tempo di riadattamento fisico dopo la rottura del tendine d'Achille.

L'esterno è fermo dallo scorso marzo e il suo rientro sarebbe previsto per i primi di ottobre, quando il campionato sarà iniziato da più di un mese.

Calciomercato, i tifosi commentato la notizia su Berardi: 'Può essere un'occasione a basso costo per gennaio'

La possibilità che uno dei tanti club interessati possa acquistare a basso costo Berardi ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Ma che occasione sarebbe?

Ha 30 anni e tornerà a novembre dopo 6 mesi di stop per infortunio in condizioni tutte da verificare. Semmai a gennaio in prestito fino a fine stagione con cessione a 31 anni per una manciata di milioni" scrive un utente X evidentemente titubante sulle condizioni del calciatore. Un altro poi aggiunge: "Francamente io ne riparlerei a gennaio nel mercato di riparazione visto che non tornerà prima di novembre. Poi, è voluto restare a tutti i costi al Sassuolo negli anni in cui la squadra andava discretamente? Bene, ci resti anche in serie B".

Infine, un tifoso ironicamente aggiunge: "Asta per Berardi e non sono ancora scese in pista le squadre inglesi, qua mi sa che non basteranno 60 o 70 mln con i bonus".