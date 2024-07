Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube dell'indiscrezione di calciomercato secondo cui il procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto a Inter e Juventus Joao Cancelo. Secondo Pedullà quindi, i nerazzurri non riterrebbero il portoghese un acquisto essenziale, mentre i bianconeri avrebbero presto tempo.

Pedullà: 'Cancelo è stato proposto all'Inter, che non lo considera un profilo primario e alla Juve'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube delle indiscrezioni che vorrebbero Joao Cancelo proposto ad alcuni club di Serie A: "Il procuratore Jorge Mendes si è mosso per trovare una soluzione per il suo assistito e da quello che mi hanno detto è stato sicuramente proposto all'Inter: Per i nerazzurri sarebbe un'operazione non primaria perché complicata a livello economico e soprattutto perché andrebbe contro alle nuove politiche del club, che non gradirebbe acquisire calciatori di una certa età".

Pedullà ha poi aggiunto: "Cancelo è stato proposto anche alla Juventus, ma per i bianconeri oggi non è una necessità. Giuntoli ha preparato delle operazioni in uscita e in entrata concatenate, ha delle priorità da risolvere come De Sciglio, Rugani o Chiesa. Quindi per ora la Juve ha memorizzato la candidatura del portoghese prendendo tempo".

Su questo Pedullà ha specificato: "Prendere tempo significa che la priorità è direzionata verso altre situazioni e che eventualmente sul profilo di Cancelo la Juventus potrebbe tornare nelle prossime settimane, quando magari i costi del terzino saranno meno alti".

Pedullà ha infine concluso il suo video facendo una breve descrizione del profilo di Cancelo: "Il portoghese è un calciatore che da poco compiuto 30 anni dunque non parliamo di un calciatore particolarmente avanti con l'età.

Un difensore che comunque nella stagione che ha passato in prestito al Barcellona non ha fatto male. Perché era in Spagna e non nel Manchester City, il club che ne detiene il cartellino? perché non ha un buon rapporto con Pep Guardiola e di conseguenza alla prima opportunità che gli è passata davanti ha fatto le valigie e se ne è andato".

Juve, i tifosi rispondo a Pedullà: 'Lo porterei a Torino a occhi chiusi'

Diversi tifosi hanno commentato le parole di Pedullà: "Cancelo vale e vale molto, per la Juve lo prenderei ad occhi chiusi, come esterno di centrocampo sarebbe meglio di Chiesa, Soulé ed Yildiz. Come terzino meglio mille volte di De Sciglio. Poi non è vero che in fase difensiva vale poco, è comunque maturato con l'età" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Secondo me un giocatore che viene rispedito da tre top club come Bayern, Barcellona e City per problemi caratteriali non è da prendere".