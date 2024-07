Il Crotone si muove sul mercato, anche se a fari spenti, provando a individuare elementi giovani che possano rendere competitiva la squadra. Il tecnico Emilio Longo avrà bisogno di qualche volto nuovo anche alla luce delle numerose partenze che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni. Tra i calciatori seguiti dal Direttore Sportivo Antonio Amodio ci sarebbe l'attaccante Mario Aprea, talento del settore Primavera della Juve Stabia, un calciatore che ha mostrato le sue qualità tanto da attirare l'interesse del Crotone e di altre formazioni di Serie C.

Crotone, c'è l'idea Aprea

Con la probabile permanenze di Guido Gomez e Marco Tumminello (salvo offerte irrinunciabili) il Crotone proverà a inserire qualche nuovo tassello nel reparto avanzato.

Un'idea al vaglio della società rossoblù porta il nome di Mario Aprea, calciatore che sarebbe seguito anche da Novara, Giugliano e Arezzo. In questa stagione ha debuttato in Coppa Italia di Serie C con la prima squadra della Juve Stabia mettendo insieme tre presenze, con un gol e un assist. A lui guarderebbe anche il Livorno, formazione che ambisce a vincere il campionato di Serie D per ritornare tra i professionisti.

L'attaccante classe 2005 potrebbe partire in prestito in questa finestra di Calciomercato: con la promozione in Serie B delle Vespe infatti lo spazio in squadra potrebbe essere esiguo. Al fine di farlo crescere e maturare in un torneo competitivo la Juve Stabia starebbe valutando la possibilità di cederlo temporaneamente in Serie C.

Respinta al momento ogni genere di offerta di acquisto a titolo definitivo, Mario Aprea partirà in prestito per fare poi ritorno a Castellammare di Stabia a fine stagione. Il calciatore era già stato accostato nelle scorse settimane al Crotone in un ipotetico scambio di cartellini che avrebbe dovuto portare Guido Gomez in Campania e in senso opposto Mario Aprea ed Enrico Piovanello a Crotone, eventualità poi sfumata.

Le altre trattative

Il Crotone ha praticamente ceduto l'esterno offensivo Alessio Tribuzzi all'Avellino, trattativa per la quale si attende solamente l'ufficialità.

Chi rimarrà ancora a Crotone è il difensore Giovanni D'Aprile che ha rinnovato il suo contratto nei giorni scorsi fino al 30 giugno 2027, oltre al centrocampista Vinicius Di Stefano, alle prese con il recupero da un intervento avvenuto nei giorni scorsi.

In entrata il Crotone starebbe provando a imbastire qualche operazione con alcune società, possibilmente di Serie A: nelle scorse ore è emerso possibile interesse per il difensore della Primavera del Torino, Jonathan Silva Pertinhes.