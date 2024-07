Matias Soulé, esterno offensivo della Juventus, potrebbe diventare uno delle sorprese del Calciomercato della Roma. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, infatti l’interesse della squadra capitolina nei confronti del giocatore sarebbe concreto e la Roma potrebbe avanzare a breve un’offerta formale. Un’altra priorità di mercato in casa giallorossa riguarda il reparto offensivo dove Florent Ghisolfi è chiamato a sostituire Romelu Lukaku. Nelle ultime ore il tecnico giallorosso Daniele De Rossi avrebbe individuato in Alexander Sørloth, attaccante norvegese del Villarreal, il profilo ideale per il sue idee di gioco.

La Juve valuterebbe 35 milioni di euro il cartellino di Soulé

Rientrato dopo il prestito di un anno al Frosinone e nonostante Thiago Motta abbia espresso attestati di stima nei confronti di Soulé, il profilo del giovane argentino sarebbe da tempo nella lista dei giocatori bianconeri da poter sacrificare in nome del bilancio.

Infatti, con i soldi ricavati dalla sua eventuale cessione, la Juventus potrebbe chiudere eventuali operazioni di mercato in entrata. Su tutte quella del centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners.

Oltre alla Roma, nelle ultime ore per Soulé si sarebbe fatto vivo il Leicester che avrebbe offerto 25 milioni di euro più 5 di bonus. Cifra che non avrebbe convinto appieno la Juventus che valuterebbe il cartellino del giovane argentino almeno 35 milioni di euro.

El Shaarawy potrebbe diventare la contropartita giusta per Soulé

Dopo il primo colpo di mercato chiamato Enzo Le Fée, la società giallorossa starebbe valutando alcuni giocatori utili a completare il reparto offensivo. Viste le difficoltà che starebbe riscontrando per Federico Chiesa, la Roma starebbe sondando il terreno anche per Soulé.

Il giovane argentino piace molto al tecnico romanista De Rossi che potrebbe schierarlo come esterno offensivo al fianco di Paulo Dybala e come supporto alla punta centrale. Tuttavia il prezzo di Soulé sarebbe proibito in questo momento per la Roma che potrebbe proporre il cartellino di Stephan El Shaarawy come contropartita tecnica.

Profilo che sarebbe gradito alla Juventus e al suo allenatore Thiago Motta che considera il Faraone come uno degli esterni più adatti al suo modulo tattico.

Per l’attacco la Roma pensa a Sørloth del Villarreal

Dopo il ritorno al Chelsea per fine prestito di Romelu Lukaku, l’acquisto di un attaccante di ruolo viene considerato una priorità in casa giallorossa. Per caratteristiche tecniche e movimenti in campo, De Rossi avrebbe scelto l’attaccante norvegese. Sørloth è considerato il tipico centravanti in grado di scardinare le difese avversarie e abile nel tenere palla. L'idea dell’allenatore giallorosso è di proporre l’attaccante norvegese come terminale del tridente offensivo, dando così la possibilità a Dybala, Pellegrini e nel caso Soulé di inserirsi in zona gol sfruttando le sue capacità.

Il cartellino di Sorloth però ha un costo piuttosto alto che si aggira attorno ai 38 milioni di euro, con il Villarreal che sarebbe disposto solo in parte ad abbassare le pretese economiche. Cifra comunque troppo alta per la Roma che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe comunque contare sulla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza nella capitale, una condizione che farebbe pensare a un possibile accordo ma in tempi piuttosto lunghi.