Khephren Thuram, eclettico centrocampista francese del Nizza sul quale ci sarebbe il forte interesse della Juventus, potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate dal giornalista Mediaset Claudio Raimondi, nelle ultime ore il Real Madrid avrebbe espresso un certo interesse per il giocatore, che nella capitale spagnola potrebbe essere considerato come l’erede di Toni Kroos. Sempre dalla Spagna spunta l’idea Alex Berenguer per la Roma, con l’attaccante ex Torino ora in forza all’’Atletico Bilbao, che potrebbe approdare nella capitale a parametro zero.

La Juventus resterebbe comunque la favorita per Khephren Thuram

La camiseta blanca ha sempre avuto un fascino particolare e il possibile interesse del Real Madrid per il giocatore potrebbe diventare pericoloso per la Juventus. Infatti, nelle intenzioni del Football Director bianconero Cristiano Giuntoli ci sarebbe l’intenzione di chiudere l’eventuale trattativa con il Nizza entro pochi giorni. Questo al fine di anticipare tutti i club concorrenti, evitando così pericolose aste al rialzo per il giocatore. Attualmente, nonostante diverse squadre manifestino un certo interesse per il giocatore, la sensazione è che in breve tempo Khephren Thuram possa diventare il secondo colpo di calciomercato della Juventus.

Questo sia per la ferma volontà del giocatore nel preferire i colori bianconeri, sia perché la trattativa tra le parti, come riportato dallo stesso Raimondi, sarebbe vicina alla chiusura.

Il Real starebbe prendendo in considerazione Khephren Thuram come sostituto di Kroos

L’interesse del Real Madrid nei confronti del giocatore potrebbe nascere dal voler affidare al centrocampista francese del Nizza il ruolo che ricopriva Toni Kroos nei Blancos prima di annunciare il proprio ritiro.

I campioni d’Europa in carica potrebbero formare con Khephren Thuram, Aurélien Tchouaméni ed Eduardo Camavinga, un centrocampo che riuscirebbe a coniugare le grandi qualità tecniche dei giocatori alla necessità di supportare un attacco che il prossimo anno oltre che a Vinicius Junior e Rodrygo, avrà come punta di diamante l’attaccante francese Kylian Mbappé.

Alla Roma piacerebbe l’attaccante Alex Berenguer

Restando in Spagna, nelle ultime ore si starebbe registrando un certo interesse della Roma per l’ex attaccante del Torino Alex Berenguer. Da quattro anni in forza all'Atletico Bilbao, il contratto dell’attaccante spagnolo è scaduto a giugno 2024. Situazione che potrebbe essere favorevole alla Roma che potrebbe portare a Trigoria un profilo a parametro zero che già conosce la Serie A.

Utilizzato prevalentemente come ala sinistra, Berenguer ha disputato 131 partite con la maglia dei baschi nella Liga spagnola con 21 gol all’attivo. Posizione in campo che diventerebbe utile per la Roma del tecnico Daniele De Rossi che potrebbe schierare il giocatore spagnolo nel tridente offensivo o in sostituzione di alcuni giocatori considerati titolari.

Berenguer è comunque considerato dagli addetti ai lavori come un giocatore molto duttile e tatticamente disciplinato che può giocare anche da esterno di centrocampo e all’occorrenza anche da terzino sinistro. Ruolo che ricopriva molto spesso al Torino e che potrebbe essere utile a De Rossi per dare maggior peso offensivo alla squadra in determinate situazioni.