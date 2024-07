Tempi stretti e un'operazione complessa: con queste premesse i dirigenti di Juventus e Aston Villa sono riusciti a finalizzare il passaggio di Douglas Luiz in bianconero in cambio di 28 milioni di euro più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior.

L'arrivo di Luiz era ufficiale da ieri, oggi l'ufficialità delle cifre a carico dei due calciatori che da Torino si trasferiranno in Inghilterra.

Iling-Junior e Barrenechea all'Aston Villa: il comunicato ufficiale

La Juventus ha dunque comunicato ufficialmente il trasferimento di Iling-Junior e Enzo Barrenechea all'Aston Villa.

Questo il testo della nota diffusa dal club bianconero:

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori:

• Samuel Iling-Junior a fronte di un corrispettivo fisso di € 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti);

• Enzo Alan Tomás Barrenechea a fronte di un corrispettivo fisso di € 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Si rammenta che in data 30 giugno 2024, come descritto nell’apposito comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo fisso di € 50 milioni.

Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico della Società - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a € 28 milioni.

Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale.

Si segnala inoltre che, alla luce delle incertezze interpretative circa l’applicazione dello IAS 38 che regola la materia, la Società - in applicazione delle proprie procedure interne - ha effettuato analisi preliminari per verificare la ricorrenza dei due requisiti (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione degli impatti positivi a conto economico menzionati sopra) anche nel caso in cui le operazioni fossero, ipoteticamente, qualificabili come permute di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 (e non operazioni separate e distinte). Tali analisi preliminari, svolte anche con il supporto di advisor esterni, confermano allo stato attuale la sussistenza dei due requisiti richiesti.

Diversamente, nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value".

Adesso si insiste per Khephren Thuram

Chiusa l'operazione Luiz, la Juventus intende adesso finalizzare l'affare Thuram. Il centrocampista del Nizza andrà in scadenza nel 2025, Cristiano Giuntoli ha così proposto 18 milioni di euro bonus inclusi. Il tutto dopo aver già raggiunto un accordo con l'entourage del figlio di Lilian sulla base di un quinquennale da 2.5 milioni l'anno.

Il Nizza vorrebbe 25 milioni ma la Juventus punta sulla volontà del calciatore e sul fatto che da gennaio prossimo, in assenza di accordo, sarebbe libero di firmare a 0.

In settimana potrebbe già esserci la chiusura dell'affare.