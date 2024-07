Il Crotone è ripartito ufficialmente quest'oggi con la presentazione del nuovo allenatore Emilio Longo.

Nel corso della conferenza stampa svolta oggi mercoledì 10 luglio all'Ezio Scida, il presidente del Crotone Gianni Vrenna si è soffermato anche sui lavori che andranno ad interessare l'impianto di gioco nei prossimi mesi.

La tribuna coperta, in particolare la struttura metallica aggiunta a seguito della prima promozione in Serie A dei rossoblù, verrà rifatta. Lavori che si svolgeranno a stagione in corso senza tuttavia ostacolare lo svolgimento del campionato.

L'Ezio Scida cambia aspetto

Il Crotone inizierà regolarmente la stagione ma dovrà fare i conti con i lavori che interesseranno l'Ezio Scida. Gianni Vrenna, presidente del club, ha così sfruttato la presentazione alla stampa del nuovo tecnico per chiarire la situazione in merito allo smantellamento della tribuna coperta, come richiesto dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Crotone e Catanzaro. "Abbiamo inviato il cronoprogramma degli interventi per smontare la tribuna alla Soprintendenza entro questa stagione. Gli attuali spogliatoi resteranno, verrà eliminata solo la parte in ferro che sarà smontata quando il Crotone giocherà fuori casa. Per i tempi ancora non sappiamo dirlo”.

Crotone, ritorno al passato

I lavori alla struttura metallica della tribuna procederanno dunque in occasione delle gare in trasferta del Crotone in modo che gli interventi non incidano sull'utilizzo dello stadio per le partite casalinghe: "Lo stadio di Crotone va valorizzato. Sarà un posto per i tifosi ma anche per gli appassionati di archeologia, perché si trova nel cuore pulsante dell’Antica Kroton" ha dichiarato qualche settimana fa in merito al progetto la soprintendente Stefania Argenti.

La richiesta di rimuovere la tribuna coperta è stata fatta dal Mic, il Ministero della Cultura.

Crotone, Longo si presenta

La mattinata del 10 luglio è stata caratterizzata ovviamente anche dalle prime parole da tecnico del Crotone rilasciate da Emilio Longo: "Come giocheremo? Dipenderà dagli avversari. Spesso noi andiamo a schierare la squadra i contrapposizione a loro.

In me i calciatori troveranno un fratello, un padre. Darò tutto alla squadra se sbaglierà in buona fede, sempre provando a mirare all'eccellenza nella prestazione. Dovremo costruire una squadra identitaria. Allenerò una squadra di valori assoluti. Abbiamo calciatori fortissimi, di indubbio valore. Dovremo essere meritevoli della maglia che indossiamo". Il tecnico lavorerà con la squadra al Centro Sportivo "Antico Borgo" fino a giorno 20 luglio, poi ci sarà il trasferimento nella sede del ritiro estivo in Sila.