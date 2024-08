Il Crotone è riuscito a battere questo 3 agosto la Sarnese e Paternicum nel Memorial Donato Russo. La manifestazione, inizialmente quadrangolare, è diventata un triangolare a causa del forfait delle ultime ore del Taranto, alle prese con dei problemi societari. Per il Crotone si tratta del terzo successo in altrettante amichevoli estive, in vista della sfida contro il Messina in Coppa Italia di Serie C fissata per il 10 agosto.

Crotone ancora vincente

Dopo il match inaugurale che ha visto la Sarnese battere il Paternicum per 2-1, il Crotone è sceso in campo - come da regolamento - andando prima ad affrontare la squadra perdente e poi quella vincente del primo match di giornata.

Per il Crotone è così arrivato il successo per 6-0 contro il Paternicum con reti siglate al 21' da Stronati su calcio di rigore e raddoppio al 23' con Spina. Al 30' rete di Chiarella che si ripeterà, per la doppietta personale al 39'. Da segnalare la rete di Silva al 34' e il gol finale, quello del 6-0 siglato al 44' da Schirò.

Un match della durata di 45 minuti, che ha visto il Crotone imporre la sua qualità dal primo all'ultimo minuto.

Superata anche la Sarnese

Nella terza sfida del Memorial Donato Russo il Crotone è riuscito a vincere ancora una volta, portando a casa il trofeo. A decidere la gara contro la Sarnese, conclusa per 2-0 in favore degli squali, sono state le reti siglate al 23' e 25' da Guido Gomez, uno dei calciatori che potrebbero lasciare Crotone in questa finestra di calciomercato estivo.

Nonostante qualche cambio nell'undici iniziale effettuato dal tecnico Emilio Longo i calabresi sono riusciti ad avere la meglio su un'avversaria di categoria inferiore, portando a casa buoni spunti in vista della gara casalinga contro il Messina.

Il punto sul mercato

Nelle prossime ore il Crotone potrebbe regalarsi due nuovi attaccanti.

Si tratta di Christian Tommasini e Aristidi Kolaj, calciatori che con ogni probabilità arriveranno in Calabria a titolo definitivo dal Pescara. Agli abruzzesi saranno invece ceduti il terzino Carlo Crialese e il difensore centrale Daniel Leo.

Il Crotone sarebbe nel frattempo a un passo dall'acquisto, a titolo definitivo dal Sorrento, del centrocampista Gaetano Vitale.

Il club calabrese non acquisterà invece l'attaccante Edoardo Vergani dal Pescara, conche rimarrà al momento nella rosa del tecnico Silvio Baldini. In uscita per il Crotone rimangono il difensore Manuel Nicoletti e i centrocampisti Thomas Schirò e Luis Rojas.