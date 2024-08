Una notizia che era già nell'aria nelle ultime settimane ha ora trovato conferma con l'annuncio ufficiale del Vicenza: il difensore Vladimir Golemic non ha ricevuto l'idoneità sportiva e dovrà fermarsi per ulteriori accertamenti. Il calciatore, arrivato in biancorosso la scorsa estate dal Crotone, è diventato in breve tempo anche capitano della squadra. Nelle ultime settimane ad interessarsi al calciatore serbo era stato anche il Catania.

Vicenza, si ferma Golemic

Dopo aver saltato tutta la fase della preparazione estiva a scopo precauzionale il difensore Vladimir Golemic dovrà effettuare ulteriori accertamenti per problemi di salute.

Il calciatore non ha ricevuto l'idoneità sportiva e quindi non farà - per il momento - parte della rosa del Vicenza.

Per il calciatore non è da escludere un lungo stop dall'attività agonistica, per permettergli di risolvere i problemi che gli hanno impedito di iniziare l'attività agonista per la stagione sportiva 2024-2025. Un problema in più per il tecnico Vecchi, che dovrà fare a meno di una pedina fondamentale della sua squadra e che sarà quindi costretto, insieme alla società biancorossa, a intervenire in sede di Calciomercato.

Il messaggio del Vicenza

Ad annunciare lo stop del capitano per mancata idoneità sportiva è stato nelle ultime ore il club veneto, che ha pubblicato una nota sulla sua pagina social Facebook.

"La società L.R. Vicenza ha comunicato che il calciatore Vladimir Golemić, sottoposto alle consuete visite mediche che si svolgono all’inizio della stagione, non ha ottenuto l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. Tutta la famiglia biancorossa desidera stringersi attorno al proprio Capitano in questo momento, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare tale situazione".

Al momento nessuna notizia è emersa in merito all'entità del problema di salute: l'ambiente biancorosso intende rispettare la privacy del calciatore, con la speranza di poterlo rivedere il prima possibile in campo.

Il Catania era stato accostato a Golemic

Nelle scorse settimane Vladimir Golemic era stato accostato al Catania.

La società etnea aveva provato un primo approccio con il Vicenza per cercare di capire quale fosse il margine di manovra per una trattativa. Il sondaggio esplorativo non aveva portato a una trattativa.

Vladimir Golemic era arrivato a Vicenza lo scorso anno dopo aver rescisso con il Crotone, club con cui avere giocato in Serie A, B e C.