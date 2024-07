La Juventus, sempre molto attenta ai giovani talenti, potrebbe aver trovato in Simon Butic uno dei prossimi obiettivi di calciomercato. L’esterno destro croato del Rijeka, sul quale ci sarebbe anche l’interesse del Bologna, sarebbe considerato in patria come l’erede di Dejan Kulusevski.

Riguardo ad altre potenziali mosse di mercato, il nome di Domenico Berardi rimane nella lista di Cristiano Giuntoli, che considera l'attaccante del Sassuolo un'alternativa rispetto ad altri giocatori ritenuti più consoni allo stile di Thiago Motta. Novità anche per Filip Kostic: l’esterno destro, ormai fuori dal progetto bianconero, sarebbe finito nel mirino del Napoli.

Dopo Adzic, possibile derby italiano tra Juve e Bologna per Butic

Dopo Vasilije Adzic, corteggiato prima dal Bologna e successivamente acquistato dalla Juventus per 3 milioni di euro dal Buducnost, potrebbe esserci un derby tra le due squadre italiane anche per Butic. Fin dal suo esordio, il giovane croato si è dimostrato un giocatore molto versatile, dotato di una buona familiarità con il gol e di una velocità che lo rendono una costante spina nel fianco delle difese. Caratteristiche che in casa bianconera potrebbero essere valutate aggregando Butic alla Juventus Next Gen di Paolo Montero prima di fargli fare il salto in Serie A. Tuttavia il Rijeka non avrebbe ancora intenzione di cedere il proprio giocatore e nell’eventualità lo farebbe per una cifra piuttosto importante.

Berardi: anche Fiorentina e Bologna sarebbero interessate al giocatore

Concentrato nel recuperare dalla rottura del tendine d’Achille subita nel marzo di quest’anno, Berardi potrebbe tornare ad allenarsi già nel mese di agosto, anticipando così il suo rientro in campo previsto per fine anno. Condizione che starebbero monitorando da vicino Fiorentina e Bologna, con la squadra rossoblù che potrebbe vedere in Berardi il giocatore ideale per il proprio reparto offensivo.

Pur continuando a seguire il giocatore, a oggi Berardi non sarebbe considerato una priorità in casa Juventus, con la società bianconera che starebbe puntando profili più giovani e congeniali al gioco di Thiago Motta. Tuttavia, con la possibile cessione di Federico Chiesa [VIDEO] e le molte sfaccettature del Calciomercato, non viene difficile pensare all’idea di una Juventus pronta a tornare alla carica per il giocatore del Sassuolo.

Questo a cifre piuttosto contenute rispetto ai 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo prima della sua retrocessione in Serie B.

Il Napoli sarebbe interessato a Kostic

Nelle ultime ore ci sarebbero novità anche per i giocatori considerati in esubero dalla Juventus, con Kostic che sarebbe finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte. Con la nuova disposizione tattica pensata per i partenopei, il tecnico salentino avrebbe bisogno di esterni veloci in grado di supportare le punte centrali. Caratteristiche che rispecchiano perfettamente il profilo del calciatore serbo.

Kostic piacerebbe al Napoli non solo per la sua predisposizione a coprire tutta la corsia di sinistra, ma anche per la sua duttilità tattica che ben si adatterebbe al tridente azzurro o all’occorrenza in un centrocampo a quattro.

La Juventus avrebbe valutato il suo cartellino almeno 10 milioni di euro, ma viste le esigenze di entrambe le squadre, la sensazione è che la società bianconera potrebbe essere disposta a trattare al ribasso la cifra richiesta.