Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato a Juventibus sottolineando come Matias Soulè potrebbe lasciare la Juventus solo a fronte di un'offerta ritenuta dal ds Cristiano Giuntoli congrua. Anche secondo il giornalista Antonello Angelini, la società piemontese non avrebbe intenzione di abbassare le proprie pretese per l'attaccante sudamericano.

Juve, Albanese: 'I bianconeri non abbassano le pretese per Soulè e se non arriva la giusta offerta non parte'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e facendo riferimento alla trattativa tra Juventus e Roma per Matias Soulè ha detto: "La Juventus non abbassa le pretese per Soulè e anzi aggiungo che l'argentino non è sul mercato.

L'esterno partirà solo se dovesse arrivare un'offerta congrua e se è vero che la Roma ha intenzione di chiudere la trattativa in questa settimana, allora dovrà presentarsi con un conguaglio da 28/29 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a 35 milioni".

Sul possibile nuovo innesto in difesa per la Juventus, Albanese ha detto: "Per Todibo manca solo che la Juventus si metta nelle condizioni di chiudere l'operazione già indirizzata sia col Nizza che col giocatore. In sostanza, la prossima cessione sbloccherà definitivamente la trattativa per il centrale francese, poi non credo che Giuntoli farà altro dietro, perché ricordo che il club bianconero ha già investito una cifra importante per Cabal".

Il giornalista ha proseguito parlando dei calciatori comprati in questa sessione di calciomercato dalla Juve: "I nuovi sembrano già tutti totalmente coinvolti e integrati in un gruppo che trasmette famigliarità. In questo gruppo metto il tecnico, i dirigenti ed è una Juventus che sta venendo fuori da principi sani ed antichi.

Poi ovviamente il campo dirà il resto, però gli ultimi arrivati danno la sensazione di essere del club bianconero da tanto tempo".

Sulle uscite Albanese ha infine detto: "Ci sono tanti giocatori che non rientrano nei piani della Juve ma serve pazienza. Credo che nel mese di agosto molti di questi proveranno a trovare delle soluzioni e quei calciatori che adesso fanno più storie, fra qualche settimana saranno più disponibili".

Juventus, Albanese: 'Bianconeri fermi a richiesta da 30 milioni più bonus per Soulè'

Anche il giornalista Antonello Angelini ha scritto della trattativa per Soulè sul proprio account X: "Aggiornamento con telefonata di oggi: Juventus ferma nella richiesta di 30 milioni più qualche bonus. Thiago Motta ha ribadito a Giuntoli che terrebbe volentieri il giocatore. La storia che lo rimandano in Next Gen è una baggianata. Vedremo".