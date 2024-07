Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha commentato su Sportitalia il deludente Europeo giocato con la Francia da parte di Adrien Rabiot, sottolineando come l'offerta di rinnovo a 8 milioni fattagli dalla Juventus sarebbe eccessiva. Pedullà ha poi riferito come il club bianconero avrebbe messo nel mirino Jean-Clair Todibo come prima soluzione per rinforzare la difesa.

Pedullà duro con Rabiot: 'All'Europeo ha mostrato di valere la metà di quanto gli ha offerto Giuntoli'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Adrien Rabiot e dell'offerta di rinnovo fattagli dalla Juventus: "Il Rabiot visto con la nazionale della Francia è stato imbarazzante e credo che offrirgli 8 milioni di euro sia stata un'opera eccessiva.

Contro la Spagna camminava in campo e in questo Europeo non ha giustificato le sue alte pretese, anzi ha mostrato di valere la metà di quanto gli ha proposto la Juventus".

Pedullà si è poi concentrato sulle indiscrezioni di Calciomercato che vorrebbero il club bianconero alla ricerca di un difensore: "La Juventus ha scelto Todibo: è una situazione che può entrare nel vivo con calma. Non ho notizie che la sua valutazione sia di 40 milioni di euro e neanche di 35. Il francese è un difensore forte e per questo motivo negli ultimi ha visto svilupparsi trame di mercato che lo riguardano anche dall'Inghilterra. Chiaramente la trattativa con la Juve va sviluppata, ma posso segnalare che con il Nizza c'é una corsia preferenziale legata all'operazione Khephren Thuram".

Pedullà ha continuato dicendo: "La Juventus ha scartato Kiwior anche se il polacco può comunque tornare in Italia a determinate condizioni e poi c'é da parlare di Huijsen, che è un'uscita da seguire. Lo spagnolo può andare via e ci sono stati contatti tra il suo entourage ed il PSG. La società francese non ha ancora parlato con la Juventus ma non è detto che nei prossimi giorni le parti non entrino in contatto".

Riferendosi infine ai possibili movimenti di mercato del Milan, Pedullà ha detto: "Fofana per i rossoneri è la prima scelta a centrocampo. Ibrahimovic dovrà poi capire come si svilupperanno le situazioni contrattuali di due big quali Maignan e Theo Hernandez. Ovviamente Morata rappresenta la prima scelta per l'attacco dei lombardi ma per registrare novità a riguardo bisognerà attendere la fine dell'Europeo".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Pedullà: 'Rabiot è sempre stato imbarazzante'

Diversi tifosi hanno commentato le parole dette da Pedullà: "Rabiot è sempre imbarazzante, spiccava perché era in mezzo al nulla", scrive un tifoso evidentemente in linea col pensiero del giornalista.

Un altro invece, al contrario, afferma: "Quindi se tanto mi da tanto gente che è stata in panchina per tutto l'Europeo non dovrebbe valere nulla? Cosa c'entra che Rabiot ha camminato per il campo, ha preso anche una botta che pensavo l'avrebbe fatto uscire dal campo".