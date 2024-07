La Juventus lavora non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla e uno dei possibili partenti è Federico Chiesa, in scadenza di contratto a giugno 2025, che nelle prossime ore rientrerà dalle vacanze per iniziare la preparazione estiva alla Continassa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sul giocatore italiano ci sarebbe l'interesse non solo del Tottenham ma anche del Chelsea. La valutazione di mercato di Chiesa è di circa 30 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe accontentarsi di qualche milione in meno considerando il suo contratto in scadenza alla fine della stagione.

Il Chelsea e il Tottenham sarebbero interessati a Chiesa

La Juventus starebbe valutando la partenza di Federico Chiesa. Sul nazionale italiano ci sarebbero il Chelsea e il Tottenham, pronte a rinforzare il proprio settore avanzato. Per quanto riguarda le società italiane, al momento il Napoli e la Roma non sembrano pronte a investire tale somma per il cartellino e soprattutto non sarebbero in grado di garantire un ingaggio di almeno 7 milioni di euro a stagione al giocatore. Per questo l'ipotesi campionato inglese sarebbe molto più concreta.

Intanto Federico Chiesa è pronto ad iniziare la preparazione estiva, dopo aver fatto le vacanze ed essersi sposato recentemente con Lucia Bramani. Non raggiungerà la Juventus in Germania, iniziando la preparazione estiva alla Continassa prima del rientro della rosa bianconera.

La risposta di Chiesa a un tifoso della Juventus

Federico Chiesa e Lucia Bramani, dopo la cerimonia di nozze, sono saliti su una Ferrari per raggiungere il ricevimento, accolti da alcuni tifosi che hanno cercato di scattare foto e video. Uno di loro ha urlato: "Grande Fede, rinnova per favore!". Chiesa ha risposto con un saluto e un pollice verso l'alto.

Al momento comunque non ci sono segnali su un possibile prolungamento di contratto di Chiesa con la Juve, probabilmente sarà decisivo il confronto fra il nazionale italiano e il tecnico Thiago Motta, previsto al rientro della rosa bianconera dal ritiro estivo in Germania.

Il punto sul mercato della Juventus

La Juventus valuta le cessioni di altri giocatori.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera nel Calciomercato estivo sono Matias Soulé e Dean Huijsen, seguiti rispettivamente dalla Roma e dal Paris Saint Germain. A questi potrebbero aggiungersi Weston McKennie, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Filip Kostic e Arkadiusz Milik.

Per quanto riguarda invece i rinforzi sarebbe sempre più vicino l'approdo nella società bianconera di Jean-Claire Todibo, in prestito oneroso con riscatto per un totale di 35 milioni di euro. Un altro possibile arrivo è quello di Teun Koopmeiners, che l'Atalanta valuta 60 milioni di euro, ma per il quale la trattativa pare ancora lontana da una conclusione positiva.