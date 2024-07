Giovanni Simeone, figlio d’arte e attaccante del Napoli, potrebbe diventare la vera novità del calciomercato della Juventus. Dopo aver ceduto Moise Kean alla Fiorentina e con Arek Milik che non farebbe più parte del piano tecnico di Thiago Motta, la società bianconera starebbe valutando anche il profilo del Cholito per completare il reparto offensivo. Sul fronte delle cessioni, dopo Arthur Melo, il Como avrebbe mostrato un certo interesse anche per il giovane Fabio Miretti.

Giovanni Simeone piace anche alla Lazio

Dopo un paio di stagioni poco esaltanti a causa dello scarso utilizzo, Giovanni Simeone potrebbe decidere di cambiare aria e lasciare Napoli.

Da un po' di tempo il suo nome è stato associato alla Lazio, ma recentemente sono emerse voci di un interesse da parte della Juventus.

A Torino, Giovanni Simeone potrebbe essere considerato il naturale sostituto di Dusan Vlahovic, e grazie alla sua versatilità tattica, è ragionevole ipotizzare il suo utilizzo anche come esterno di fascia. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro ma con un contratto in scadenza nel 2026, viene piuttosto difficile pensare a uno sconto da parte del Napoli.

Come giocherebbe Giovanni Simeone nella Juve

Figlio dell’attuale tecnico dell’Atletico Madrid ed ex giocatore della Lazio Diego Simeone, l’attaccante del Napoli ha sempre dimostrato una buona dose di opportunismo e freddezza sottoporta.

Non particolarmente alto ma pericoloso sui colpi di testa, Giovanni Simeone viene considerato per caratteristiche e movimenti al prototipo del centravanti moderno.

Condizioni che alla Juventus farebbero pensare ad un impiego del giocatore argentino come vice Vlahovic o in coppia con il serbo solo in determinate circostanze della partita.

Tuttavia, Giovanni Simeone è in grado di giocare anche sulle corsie esterne. Posizione che ha già ricoperto sotto il Vesuvio e che Thiago Motta potrebbe riproporre alternandolo ai giocatori titolari.

Il Como sarebbe sulle tracce di Miretti

Sul fronte delle cessioni, un nome che piace particolarmente ad alcune squadre di Serie A è proprio quello di Miretti.

Recentemente, anche il Parma ha mostrato interesse per il giocatore, ma nelle ultime ore il Como sembra aver espresso un particolare apprezzamento.

Tuttavia, il centrocampista della Juventus non sarebbe uno dei profili considerati in esubero dal tecnico bianconero Thiago Motta. Visto però gli ultimi acquisti in mediana, è lecito aspettarsi che la Juventus preferisca mandare in prestito il giovane con l’intenzione di fargli acquisire una certa esperienza piuttosto che farlo accomodare per lunghi periodi in panchina.

Condizioni che il Como può sfruttare chiedendo alla Juve il prestito del giocatore. Miretti potrebbe diventare il perno del centrocampo lariano per tutta la prossima stagione. Il tecnico dei lombardi Cesc Fabregas punterebbe sul giovane azzurro per dare maggiore qualità al centrocampo del Como, schierando Miretti sia come mediano al fianco di Matthias Braunöder o all’occorrenza anche come centrocampista offensivo in supporto di Andrea Belotti.