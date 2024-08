Il centrocampista francese Adrien Rabiot è ancora senza squadra, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno. Fra i club interessati c’è il Milan, che ha già messo sul tavolo una proposta d’ingaggio per 5,5 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Nonostante l'offerta allettante, Rabiot non ha ancora dato il suo assenso, e difficilmente la società milanese aspetterà ancora molto. Non è un caso si parli dell'interesse dei rossoneri per Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach che piace anche alla Roma.

Il giocatore è ancora in vacanza

Adrien Rabiot, ex centrocampista della Juventus, continua a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue prestazioni in campo. Il giocatore francese, attualmente senza società, ha trascorso gli ultimi giorni pubblicando su Instagram foto di rilassanti gite in barca attorno alle Baleari. Una situazione inusuale che un calciatore del suo calibro, al 29 agosto, si trovi ancora senza squadra.

C'è da dire che la Juventus gli aveva offerto inizialmente circa 7 milioni di euro a stagione più bonus per altri due anni, con opzione per la stagione successiva. Il francese non ha accettato e ora rischia di doversi accontentare di ingaggi più bassi per rimanere nel calcio che conta.

Al momento, solo in Arabia Saudita potrebbero garantirgli un ingaggio importante.

I giocatori senza contratto più interessanti

Uno dei nomi avvicinato a diverse società, ma che al momento è ancora senza squadra, è l'ex Atletico Madrid Mario Hermoso, avvicinato nelle ultime settimane anche al Milan e al Napoli. A centrocampo spicca il nome dell'ex Lille Yazici, così come quello dell'ex Barcellona e Everton André Gomes.

Per quanto riguarda il settore avanzato i profili più interessanti che potrebbero ritornare utili anche alle società italiane sono quelli dell'ex Manchester United Anthony Martial, dell'ex Atletico Madrid Memphis Depay e dell'ex Monaco Wissam Ben Yedder.

La carriera professionale di Rabiot

Cresciuto nel Creteil Jugend nel 2008 Rabiot si è trasferito nel settore giovanile del Manchester City, esperienza professionale durata appena 6 mesi, quando fa ritorno in Franciaa e giocare prima nel Pau FC Jugend e successivamente nel Paris Saint Germain.

Nel gennaio 2013 si trasferisce in prestito al Tolosa fino a giugno 2013 per poi rimanere nella società francese fino al 2019, quando si è trasferito a parametro zero alla Juventus sottoscrivendo un contratto fino a giugno 2023, poi prolungato di un'altra stagione. Con la società bianconera ha vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana e 2 Coppe Italia.