L'estate dell'Inter in chiave calciomercato si prospetta interessante, i dirigenti nerazzurri cercano di avanzare per Luis Henrique del Marsiglia. L'esterno brasiliano è molto apprezzato e la trattativa sembra già nel vivo, con l'Inter che ha avanzato una prima proposta al club francese. Intanto, il giocatore apre ai nerazzurri e sembra gradire la possibile destinazione.

La trattativa tra Inter e Marsiglia

Un asse vivo tra l'Inter e il Marsiglia che nel tempo ha visto concludersi diverse trattative tra cui il prestito di Joaquin Correa, Alexis Sanchez e Valentin Carboni ai francesi.

Questa volta potrebbe essere Luis Henrique a fare il percorso inverso in nerazzurro. La trattativa procede con l'Inter che ha avanzato una prima offerta da 25 milioni di euro, dal canto suo il Marsiglia non fa sconti e chiede 35 milioni per il suo esterno titolare. Una distanza di 10 milioni, con il tempo i nerazzurri puntano a ridurre la richiesta con magari l'inserimento di una contropartita tecnica.

Un trasferimento gradito dall'esterno brasiliano, che ha già approvato totalmente l'Inter e questo fattore può rivelarsi decisivo per il buon fine della trattativa. Non manca la concorrenza, sul giocatore offensivo del Marsiglia spunta anche un top club come il Bayern Monaco, che proprio recentemente ha sfidato l'Inter in Champions League.

L'obiettivo dei nerazzurri è cercare di delineare il suo arrivo nella finestra di mercato ad inizio giugno, per fornire l'esterno brasiliano agli ordini di Simone Inzaghi prima dell'inizio del Mondiale per Club.

Corsa e proposta offensiva per Inzaghi

Luis Henrique cresce calcisticamente come esterno offensivo, ruolo in cui può sfruttare al meglio la sua velocità e il suo dribbling.

Proprio in questa stagione, l'esterno classe 2001 è stato ridisegnato in campo da Roberto de Zerbi, che ha deciso di schierarlo come esterno a tutta fascia. Un esperimento che ha portato dei risultati positivi in chiave offensiva e dei numeri importanti in zona goal. Finora, Luis Henrique ha collezionato 29 presenze in Ligue 1 con 7 goal e 6 assist, 2 presenze in Coppa di Francia con 2 goal e 2 assist.

In questo ruolo nuovo, porta alla squadra imprevedibilità e fantasia in zona offensiva rendendosi spesso decisivo nell'ultimo passaggio e nella conclusione in porta. Può concedere però qualcosa in più in fase difensiva, dato che non eccelle in copertura e dovrebbe diventare un difensore aggiunto in un ruolo decisivo per i nerazzurri. Si tratta di un giocatore molto diverso da Denzel Dumfries, non è forte fisicamente come l'olandese ma può portare velocità e una fase offensiva maggiore come un'ala offensiva aggiunta.

Queste caratteristiche tecniche possono essere un fattore positivo o negativo, in base alla situazione della partita. Di certo, il suo ipotetico arrivo in nerazzurro porterebbe a Simone Inzaghi un alternativa diversa in più e anche la possibilità di schierare l'esterno come seconda punta per esaltare le sue qualità.