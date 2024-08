Le ultime fasi del Calciomercato estivo potrebbero porre al centro delle trattative tra Crotone e Catania l'attaccante Guido Gomez. Il calciatore rossoblù, dopo due annate da protagonista in Calabria, potrebbe lasciare i rossoblù per trasferirsi in Sicilia. La società calabrese può fare cassa, ma si priverà del suo capitano solamente in caso di offerte ritenute congrue al valore del calciatore. Già nei giorni scorsi Guido Gomez era stato vicino alla firma con gli etnei ma la trattativa si è poi "congelata" a causa dei problemi di natura economica vissuta dalla squadra di Mimmo Toscano.

Crotone, Gomez uomo mercato

Anche se ormai tutto sembra far pensare ad una riconferma in rosa anche per la stagione sportiva 2024-2025, il Crotone lascia la porta aperta ad una possibile cessione di Guido Gomez [VIDEO]. La società della famiglia Vrenna vuole riuscire a fare cassa per dare ossigeno al bilancio del club ma solo in caso di offerte importanti. Il Catania ha già effettuato una proposta nelle scorse settimane, ma il divario tra l'offerta dei siciliani e la richiesta dei calabresi sarebbe ancora importante. Lo stesso Catania avrebbe tentato anche di offrire contropartite tecniche, proponendo prima Diego Peralta e poi Cosimo Chiricò, proposta declinata dai rossoblù.

Gomez capitano rossoblù

La nuova stagione del Crotone ha portato una novità per Guido Gomez. L'ex calciatore della Triestina al suo terzo torneo a Crotone è stato promosso a capitano della squadra. Dopo l'addio - con non poche polemiche - dell'ex capitano Guillaume Gigliotti (ora al Team Altamura) la fascia è stata affidata al calciatore italo-argentino.

Per lui in due stagioni al Crotone sono arrivate ben 28 reti. Il suo contratto rimane comunque in scadenza e si andrà a concludere il 30 giugno 2025, per questo la società in caso di riconferma dovrà operare un rinnovo per non perdere il calciatore come svincolato.

Crotone, le altre trattative

La sfida per il Crotone di cedere Guido Gomez negli ultimi giorni del calciomercato estivo risiede anche nella capacità di trovare un sostituto adeguato.

In caso di partenza di Guido Gomez rimarrebbe il solo Marco Tumminello come punta centrale nella rosa di Emilio Longo. Anche questa variabile è da tenere in conto. In uscita nelle prossime ore si potrebbe concretizzare la cessione a titolo definitivo del terzino sinistro Manuel Nicoletti al Picerno. In difesa, nel ruolo di difensore centrale, il Crotone starebbe valutando tre profili: Matteo Gilli, titolare del Picerno, Nicolò Armini elemento in uscita del Potenza e il giovane Ange N'Guessan del Torino, reduce dal prestito in cadetteria alla Ternana.