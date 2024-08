Oggi Teun Koopmeiners avrebbe dovuto giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid a Varsavia, ma è rimasto in Italia in attesa di ricevere il via libera per trasferirsi alla Juventus. Sebbene l'accordo definitivo non sia ancora stato raggiunto, e considerando che l'Atalanta è attualmente impegnata in una delle partite più importanti della stagione, è probabile che l'operazione si concluda a breve, una volta che il club bergamasco avrà trovato un sostituto. Più che le questioni economiche, infatti, è questo aspetto a rallentare la trattativa.

Dopo una fase iniziale complicata a causa della resistenza dell'Atalanta, i due club hanno trovato un'intesa su una cifra di 50 milioni più 5 di bonus. Non i 60 milioni richiesti dall'Atalanta, ma comunque più dei 40-45 che la Juventus sperava di spendere.

Per la dirigenza bianconera è un sacrificio economico

Alla Continassa sono convinti che il sacrificio economico valga la pena, perché Koopmeiners è l'uomo giusto per migliorare il centrocampo di Thiago Motta dopo gli acquisti di Douglas Luiz e Thuram Junior. Motta spera ancora di averlo a disposizione per la prima partita di campionato, anche se i tempi sono stretti. Koopmeiners, però, non è l'unica preoccupazione di Cristiano Giuntoli in questo momento.

Motta ha bisogno di ali per completare la rosa, oltre a un difensore. L'acquisto in prestito oneroso di Pierre Kalulu sembra molto vicino, manca solo l'ok del giocatore, che potrebbe arrivare oggi. Nel frattempo, mentre la trattativa per Nico Gonzalez rallenta in attesa che la Fiorentina trovi un sostituto, c'è stata un'accelerazione per Francisco Conceiçao del Porto: l'accordo con il giocatore c'è, ma la Juventus vorrebbe chiudere l'affare solo in prestito.

L'Atalanta attende l'acquisto di Brescianini e O'Riley per cedere Koopmeiners

Le informazioni che circolano indicano che l'accordo sia praticamente definito. Dopo le iniziali resistenze, l'Atalanta ha riconosciuto il desiderio del giocatore di trasferirsi alla Juventus, e grazie al lavoro discreto degli intermediari, i negoziati sono ripresi e si sono intensificati negli ultimi giorni.

La Juventus è impaziente di chiudere l'operazione entro due o tre giorni e spera che l'Atalanta, dopo aver superato a sorpresa il Napoli nell'acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone, riesca a finalizzare l'accordo per Matt O’Riley del Celtic, il principale obiettivo del club bergamasco. A quel punto, il trasferimento non dovrebbe più incontrare ostacoli.

Nel frattempo, Giuntoli sta cercando di accelerare per Francisco Conceiçao Junior: ha già l'accordo con il giocatore, ma deve convincere il Porto a cedere in prestito oneroso. Per farlo, sta lavorando con Jorge Mendes, che è sia l'agente di Conceiçao Junior sia di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha inoltre sondato il terreno per l'inglese Marcus Edwards dello Sporting, con l'intenzione di ingaggiare due esterni. L'obiettivo è chiudere almeno un acquisto prima del debutto in Serie A il 19 agosto.