L'Inter deve fare ancora poco sul mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista di una stagione che si preannuncia molto lunga, che culminerà con il Mondiale negli Stati Uniti. I nerazzurri devono solo fare dei piccoli ritocchi e per questo motivo sarebbero alla ricerca di un innesto in difesa, poi capiranno se ci sono le condizioni per fare qualcosa anche in attacco. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato sarebbe tornato di moda il nome di Kevin Danso, che era stato accostato al club meneghino già nelle scorse settimane.

Il Milan è alla ricerca di innesti in mezzo al campo visto che molto probabilmente andrà via almeno uno tra Yacine Adli e Ismael Bennacer. Uno dei nomi che piacerebbe al club rossonero è quello di Sofyan Amrabat, che è tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United. I Red Devils hanno deciso di non riscattarlo ma il giocatore non rientra nei piani dei viola, che lo hanno messo in uscita.

Inter su Danso

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per completare il pacchetto arretrato visto che Carlos Augusto è tornato sulla fascia sinistra dopo il grave infortunio subito da Tajon Buchanan. Simone Inzaghi voleva un profilo esperto che conoscesse già il calcio italiano come Ricardo Rodriguez, ma Oaktree preferirebbe fare un investimento, magari più importante dal punto di vista economico, ma che almeno possa essere futuribile.

Proprio per questo motivo sarebbe tornato di moda il nome di Kevin Danso, centrale austriaco attualmente in forza al Lens, accostato già nelle scorse settimane. Il club meneghino si sta guardando intorno e lui può essere il rinforzo giusto visto che potrebbe andare a sostituire anche Acerbi e De Vrij alla lunga, con gli ultimi due che non sono più giovanissimi e hanno il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno.

La valutazione del classe 1998 si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma l'idea dell'Inter sarebbe quella di mettere sul piatto un prestito oneroso da 7-8 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus.

La possibile Inter con Danso

L'Inter cambierebbe volto per quanto riguarda il pacchetto arretrato visto che Kevin Danso avrebbe le carte in regola per togliere la titolarità a Francesco Acerbi al centro della difesa.

L'austriaco non è da escludere che possa essere al centro di un pacchetto arretrato completato dagli intoccabili Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, anche se alle loro spalle c'è anche uno Yann Bisseck che nel precampionato ha dimostrato di poter dire la sua. Questo potrebbe essere l'undici tipo di Simone Inzaghi:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Danso, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Milan su Amrabat

Il Milan sta sondando il terreno per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina. Il giocatore è tornato alla base dopo che il Manchester United ha deciso di non riscattarlo e adesso si cerca una sistemazione visto che non è nei piani del club tenerlo in rosa, soprattutto ad un anno dalla scadenza del contratto.

Proprio la questione contrattuale incide sulla sua valutazione, che non può essere superiore ai 10-15 milioni di euro. I rossoneri, però, potrebbero avere anche una contropartita per uno scambio alla pari ed è Yacine Adli, che non sembra aver convinto a pieno Paulo Fonseca ed è stato messo sul mercato. Uno scambio alla pari che permetterebbe ad entrambe le società di realizzare anche una plusvalenza.