Il Catania ha iniziato la stagione sportiva 2023-2024 di Serie C con quattro punti in classifica dopo il pareggio (0-0) a Sorrento e la vittoria (1-0) contro il Benevento. La tranquillità del club siciliano potrebbe però essere turbata nelle prossime settimane da una penalizzazione in classifica, conseguenza dei problemi economici e amministrativi del club siciliano. A confermare questa possibilità è stato nelle scorse ore il sindaco della Città di Catania Enrico Trantino che ha parlato ai microfoni di Futura Production.

Catania, possibile penalizzazione in classifica

Altri guai all'orizzonte per il Catania.

Il sindaco della città siciliana Enrico Trantino ha incontrato nella giornata del 3 settembre il presidente del club Rosario Pelligra.

Al termine dell'incontro Trantino ha parlato ai microfoni di Futura Production, soffermandosi sulla reale possibilità che la società incorra in una penalizzazione in classifica a stagione in corso. "Pelligra ha confermato l’impegno che tra l’altro abbiamo potuto già verificare con la partita di lunedì sera. Si è ammirata una squadra competitiva con una forza tale che ci auguriamo possa servire per andare a colmare quell’inevitabile divario che avremo rispetto alle altre squadre per effetto di una penalizzazione che è prevedibile pensare arriverà per via di ciò che e accaduto al momento del rilascio della fideiussione”.

Una stagione complicata per il Catania

Le difficoltà del Catania si sono registrate anche in sede di calciomercato. Il club non è riuscito a cedere alcuni dei calciatori in esubero che finiranno ora fuori lista, almeno fino a gennaio. Tra questi spiccano nomi importanti come quelli di Rapisarda, Chiricò e Zanellato.

L'arrivo in panchina del tecnico Domenico Toscano ha riportato tranquillità in panchina ma anche consapevolezza di poter fare qualcosa di importante e poter lottare, fino alla fine, per la promozione diretta in Serie B.

Il Catania prepara la partita con la Juventus Next Gen

Nella terza giornata del campionato di Serie C il calendario proporrà per il Catania la sfida in casa della Juventus Next Gen di Paolo Montero, che in queste prime due giornate ha ottenuto tre punti.

Il match è in programma sabato 7 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmesso dal canale Sky Calcio, alla numerazione 251 oltre che dal servizio streaming di Now Tv, sponsor del campionato di Serie C 2024-2025.