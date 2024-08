Secondo quanto riferito su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle la Juventus nei prossimi giorni annuncerà l'acquisto di Teun Koopmeiners, trequartista dell'Atalanta valutato circa 60 milioni di euro. Stando a quanto riferito da Fabiana Della Valle, inoltre, qualora Federico Chiesa venisse ceduto allora Giuntoli potrebbe lanciare l'assalto anche a Jadon Sancho dello United.

Della Valle: 'Il regalo per il compleanno di Motta sarà Koopmeiners'

"Koopmeiners sarà il grande regalo per il compleanno di Thiago Motta, che compie gli anni nei prossimi giorni", questo è quanto riferito da Fabiana Della Valle sul proprio canale Youtube.

La giornalista è poi scese nel dettaglio della notizia rivelata dicendo: "Proprio in quel giorno ci dovrebbe essere la fumata bianca tanto attesa per il trequartista olandese con l'Atalanta, che dopo aver provato a trattenerlo a tutti i costi, si sarebbe rassegnata a lasciarlo andare. Cosa ha sbloccato l'affare? Un contatto nelle ultime ore tra i bergamaschi e Giuntoli e per l'appunto la Juventus è riuscita a strappare il si degli orobici per la somma totale di 55 milioni di euro più bonus per arrivare molto molto vicini a quei 60 richiesti da Percassi. Un'operazione veramente importante, che non è detto chiuderà il mercato bianconero".

In merito a questo Della Valle ha proseguito dicendo: "Ci sono ancora dei calciatori da far uscire e bisognerà vedere se Giuntoli riuscirà nel capolavoro di dar via oltre a Kostic ed Arthur anche Djalò, De Sciglio e Chiesa.

Proprio se l'esterno toscano venisse venduto allora si potrebbe aprire un fronte per un nuovo esterno e in quel caso la Juve potrebbe stringere per Sancho. In Inghilterra se ne parla molto ma resterebbero almeno due ostacoli, l'apertura dello United alla formula del prestito ed il pagamento del club inglese ad una grossa fetta dello stipendio di Sancho".

La giornalista ha poi chiosato: "Col Verona sarà la prima trasferta di Motta e va ricordato che la squadra bianconera non trova il trionfo fuori dalle mura amiche dallo scorso gennaio, quando si impose con il Lecce. La Juve proverà a riprendere il filo della vittoria ottenuta col Como e lo farà con una formazione in emergenza a cui mancheranno diversi giocatori importanti".

Juve, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Se arrivano Koopmeiners e Sancho mercato da 10'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Speriamo! Se riuscissimo a chiudere il mercato con Koopmeiners e Sancho, oltre alle uscite, allora si che sarebbe un bel 10 in pagella per Giuntoli" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La squadra con Koopmeiners è da scudetto, l’unico problema è che il primo anno serve di rodaggio visto tutta la rosa, compreso l'allenatore, rivoluzionata".