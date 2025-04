Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Deejay Football Club e - commentando le discusse dichiarazioni fatte nelle scorse ore da Antonio Conte in conferenza stampa - ha allontanato le voci che vorrebbero il tecnico salentino pronto a divorziare dal Napoli al termine della stagione in corso.

Inoltre sulle parole del tecnico leccese ha scritto su X un breve pensiero anche il giornalista Luca Cerchione.

Ivan Zazzaroni: 'Le parole di Conte rappresentano prodromi di addio? Non è così'

Le recenti parole dette dal tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa hanno fatto scattare l'allarme fra i tifosi partenopei e non a caso il nome del salentino è tornato ad essere accostato a club come Juventus e Milan.

Il giornalista Ivan Zazzaroni, alla trasmissione Deejay Football Club, ha quindi detto la propria in merito: "Prodromi di addio? Non è così. Queste sono parole che Antonio ripete anche privatamente e piuttosto spesso, perché da questo punto di vista lui è un ossessivo. Molti poi indicano la partenza di Kvaratskhelia come principale motivo del suo malcontento, ma secondo me il leccese è rimasto scottato più dal sostituto che gli hanno preso. Oltre a questo, ieri Neres si è fermato e quando Conte lo ha saputo diciamo che non ha potuto trattenere il proprio rammarico".

Zazzaroni ha proseguito: "Sicuramente aver visto Kvaratskhelia giocare in Champions League e fare le cose che ha fatto con la maglia del PSG non ha aiutato Conte.

Il georgiano a Napoli non viveva più con quella leggerezza che aveva quando il rapporto col club partenopeo è iniziato. Il classe 2001 voleva andare via da un po', giustamente per la sua carriera e anche per una questione economica".

Sulla Roma e sulle recenti parole del tecnico giallorosso il giornalista ha detto: "Ranieri è stato fin troppo crudo e sincero nelle parole che ha usato e noi giornalisti non siamo abituati.

Il tecnico ha detto chiaramente ai tifosi della Roma di scordarsi la Champions, perché le distanze in classifica sono incolmabili e ha evidenziato come questa rosa non sia ancora in grado di competere per certi traguardi. Dovbyk? Il gioco della Roma non lo aiuta, perché lui spalle alla porta non è eccezionale. Però se arriva la palla davanti alla rete non fa sconti".

Zazzaroni si è infine concentrato sull'Inter e nello specifico sulle seconde linee dei nerazzurri: "Taremi quest'anno ha fatto male e penso perché si stia sentendo una riserva quando lui invece ha sempre giocato da titolare. Capisce quindi di essere inferiore a chi gli è davanti e penso ci sia anche una questione psicologica nell'iraniano. Frattesi è un'ottima alternativa cosi come Darmian. Carlos Augusto sta andando molto bene e Arnautovic al netto degli infortuni ha fatto il suo".

Luca Cerchione: 'Le parole di Conte sono state assolutamente senza senso per tempistiche'

Delle dichiarazioni di Antonio Conte ha scritto su X anche il giornalista Luca Cerchione: "Le parole di Conte sono state assolutamente senza senso per tempistiche: a 24 ore da una gara che potrebbe riportare il suo Napoli al primo posto per una notte, non doveva seminare panico ma professare serenità.

Ciò detto, è stato sincero e ha proseguito quanto aveva già iniziato a fare da settimane con il cripticismo in merito al proprio futuro. E allora, se ha di meglio tra le mani, o ambisce a trovarlo, vada pure, ma solo dopo aver chiuso con dignità professionale questa stagione".