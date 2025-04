Il nome di Antonio Conte sta rimbalzando ormai da giorni tra le mura della Continassa per il prossimo futuro, le esternazioni fatte dal leccese nelle ultime conferenze stampa hanno rivelato un malcontento ingestibile del tecnico rispetto ad alcune situazioni che si sono venute a creare in casa Napoli. Un evento fin troppo ricorrente nella sua carriera e che potrebbe innescare dei veri e propri déjà-vu nella testa degli attuali dirigenti della Juventus.

Juventus, Conte nel mirino nella prossima estate, ma il comportamento del leccese potrebbe essere un boomerang

La Juventus guarda al futuro e lo fa con uno sguardo che torna indietro nel tempo. Nelle ultime settimane, in casa bianconera si fa sempre più insistente la voce che vorrebbe Antonio Conte come principale candidato alla panchina per la prossima stagione, nel caso in cui non venisse confermata la permanenza di Igor Tudor, arrivato come traghettatore in un momento delicato. Ma il nome di Conte, pur evocando ricordi vincenti, porta con sé anche interrogativi e incognite che a Torino conoscono fin troppo bene.

L’attuale tecnico del Napoli, già sulla graticola per alcune dichiarazioni rese in conferenza stampa — parole che hanno lasciato trasparire un certo malcontento per la gestione societaria e le dinamiche interne a Castel Volturno — potrebbe presto tornare al centro della scena juventina.

Ma proprio questi segnali di insofferenza rappresentano un campanello d’allarme: ciò che sta accadendo nel club campano potrebbe facilmente ripetersi alla Continassa, dove Conte ha già lasciato il segno e una ferita ancora aperta.

Non va infatti dimenticato che fu proprio lui, nell’estate del 2014, a lasciare la Juventus in pieno ritiro estivo, con una decisione tanto improvvisa quanto clamorosa.

Un gesto che spiazzò la dirigenza e che ancora oggi viene citato come esempio lampante del carattere difficile e delle aspettative esigenti del tecnico salentino.

Tante richieste e un carattere difficile da gestire, questo è Antonio Conte

Conte è un vincente, nessuno lo mette in dubbio. Lo dimostrano i titoli portati a casa, la mentalità instillata nei suoi gruppi, la capacità di trasformare squadre prese in gestione da poche settimane in macchine da guerra.

Ma tutto ha un prezzo. Il suo ritorno significherebbe accettare un progetto ambizioso, costoso, e spesso totalizzante. E qui si inserisce un altro nodo cruciale: la Juventus, che la scorsa estate ha già investito oltre 200 milioni di euro sul mercato, potrebbe non essere nelle condizioni economiche e strutturali per assecondare un allenatore tanto esigente.

Tra suggestione e pragmatismo, tra sogno e realtà, la pista Conte divide e interroga. Se da un lato la sua figura garantisce un immediato ritorno di entusiasmo e credibilità tecnica, dall’altro rappresenta un potenziale boomerang in un momento in cui il club cerca stabilità, sostenibilità e continuità. Alla Juventus dunque, sono davvero pronti a rischiare tutto questo pur di tornare vincenti?