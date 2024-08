Uno dei giocatori che sta caratterizzando questi giorni di Calciomercato è senza ombra di dubbio Paulo Dybala, che è in uscita dalla Roma. Le sirene dall'Arabia sono sempre insistenti ma il giocatore non sarebbe convinto della destinazione e preferirebbe restare in Europa, in un club che magari gioca la Champions League. Proprio per questo, negli ultimi giorni si è riaccesa la pista che potrebbe condurre all'Inter, frequentemente associata ma senza concreti risultati, all'attaccante argentino. Una trattativa non semplice visto che Oaktree non sembra convinta dell'operazione trattandosi di un giocatore non più giovanissimo e con qualche problema fisico di troppo.

La Fiorentina è in cerca di un trequartista da affiancare a Raffaele Palladino, specialmente se Nico Gonzalez dovesse trasferirsi alla Juventus, squadra che mostra grande interesse verso di lui. I viola stanno esplorando varie opzioni e, tra le numerose piste valutate, sembra che quella che conduce a Domenico Berardi sia tornata in voga. Berardi potrebbe infatti lasciare il Sassuolo, squadra retrocessa in Serie B l'anno scorso.

Dybala in orbita Inter

Il nome di Paulo Dybala in passato è stato spesso accostato all'Inter, anche se l'affare non è mai andato in porto. Già due anni fa, prima del suo approdo alla Roma, i nerazzurri erano ad un passo dal prenderlo a parametro zero ma alla fine il club decise di virare su Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea.

Ora la Joya è in uscita dai giallorossi e sarebbe stato proposto nuovamente al club meneghino, anche se la proprietà sarebbe restìa per diversi fattori. Dunque l'operazione è tutt'altro che semplice, ma a determinate condizioni potrebbe essere possibile negli ultimi giorni di agosto. Ma sarà necessario uno sforzo congiunto da tutte le parti coinvolte, il che complica notevolmente la situazione, ed è importante evidenziarlo.

Le possibili condizioni

In primis l'argentino dovrebbe fare un passo verso i nerazzurri, che hanno un tetto ingaggio non più superiore ai 5 milioni di euro imposto proprio da Oaktree per i nuovi arrivati. Poi la Roma dovrebbe abbassare le pretese e accettare una proposta non superiore ai 10 milioni di euro, che era la stessa che l'Inter aveva in mente da fare per prendere Albert Gudmundsson in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Inoltre, Ausilio e Marotta devono prima sfoltire il reparto avanzato con l'uscita di almeno due tra Arnautovic, Correa e Satriano. L'ultimo piace al Marsiglia, mentre l'argentino potrebbe anche essere offerto alla Roma come contropartita tecnica, visto che i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d'attacco. Oltre al Tucu, chiaramente servirebbe un conguaglio da 5-7 milioni di euro.

Fiorentina su Berardi

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo, un fantasista che possa essere utile nel 3-4-2-1 di Raffaele Palladino. Tra i tanti nomi sondati sarebbe tornato di moda quello di Domenico Berardi, che il Sassuolo è pronto a cedere dopo la retrocessione in Serie B, visti i costi difficilmente sostenibili in termini di ingaggio.

Il giocatore, però, ha un grave infortunio e tornerà non prima di novembre dicembre almeno. Il club di Rocco Commisso non intende proporre più di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni, considerando l'inserimento di un obbligo legato al raggiungimento di specifiche condizioni, come il numero di presenze in campo, data l'incertezza sulla sua condizione fisica.