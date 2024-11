Il Crotone si appresta a tornare in campo in Serie C a poche ore dal pareggio (2-2) contro il Benevento, per affrontare l'insidiosa trasferta in casa dell'Audace Cerignola. Nella mattinata del 2 novembre al termine dell'allenamento di rifinitura, il tecnico Emilio Longo ha preso la parola ai microfoni della società rossoblù per presentare la terza sfida nell'arco di una settimana. Gli squali, che giocheranno domenica 3 novembre alle ore 15, dovranno fare i conti con quattro diffidati: Cargnelutti, Silva, Gallo e Di Pasquale.

Longo si prepara alla terza sfida settimanale

Il Crotone di Emilio Longo questa domenica sfiderà in trasferta l'Audace Cerignola, squadra attualmente seconda in classifica. "Bisognerà ben pesare gli sforzi fatti negli ultimi giorni - ha dichiarato il tecnico del Crotone -, dovremo essere bravi a valutare i carichi sulle gambe dei ragazzi. La squadra è maggiormente consapevole, bisogna avere bisogno dell'aiuto di tutti gli effettivi durante le gare per limitare la forza degli avversari. L'Audace Cerignola? È una squadra allenata da un ottimo tecnico, fatta di calciatori che giocano insieme già da tempo. Si tratta di una squadra con grosse potenzialità".

"Avere calciatori disponibili per qualsiasi tipo di evenienza e minutaggio è importante - ha rilanciato Emilio Longo -, le squadre forti nel tempo hanno bisogno di poter contare su una rosa che possa sempre mettersi a disposizione.

Dopo la gara contro il Benevento siamo in fase di recupero fisico. In base alla condizione fisica della squadra, a poche ore dal match, decideremo l'undici iniziale da mandare in campo".

Crotone, ora si cerca continuità

Dopo quattro risultati utili consecutivi i calabresi dovranno fare punti anche in Puglia per continuare la lenta e progressiva risalita in classifica.

"La squadra deve proseguire su questa strada, bisogna avere continuità - ha concludo Emilio Longo -, dobbiamo essere in grado di dimostrarci competitivi contro tutti. Non abbiamo emergenze a centrocampo, stiamo provando a recuperare Andrea Barberis in modo di averlo a pieno regime. Lo abbiamo schierato nel finale della gara di Giugliano e anche nel secondo tempo contro il Benevento.

Credo che con i calciatori che abbiamo in rosa potremo sopperire a qualche forzo fatto contro il Benevento. Quando avremo la mentalità giusta anche sulla fatica si potrà lavorare per migliorare le prestazioni in campo".