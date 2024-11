Il Crotone strappa un punto allo Stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola pareggiando, in rimonta, per 1-1 al termine di una gara combattuta e condizionata nel finale dall'espulsione di Capomaggio. A decidere l'incontro sono state le reti siglate al 41' da Jallow e al 71' da Giron. Con il punto conquistato oggi, il Crotone sale a quota 16 punti in classifica, conservando l'undicesima posizione a un solo punto dalla zona playoff.

Nel prossimo weekend il Crotone ospiterà all'Ezio Scida il Catania, il match è in programma domenica 10 novembre alle ore 19:30.

Giron regala un punto ai rossoblù

Il Crotone ottiene un punto anche in casa dell'Audace Cerignola. A regalare un punto ai calabresi è la rete di Maxime Giron, al suo secondo gol con la maglia degli squali. Il Crotone ha ottenuto il quinto risultato utile consecutivo, avvicinandosi ulteriormente alla zona Playoff che dista al momento solamente un punto, con il Picerno - in decima posizione - fermo a quota 17.

A pesare in negativo finora per il Crotone è il rendimento difensivo: i rossoblù hanno incassato 24 reti in 13 gare, fa peggio nel "Girone C" solamente la Juventus Next Gen con 25 gol.

Prova di carattere nonostante le assenze

La gara del Crotone è stata condizionata da ben sei assenze, oltre che dalla scelta del tecnico Emilio Longo di effettuare turnover nella terza gara disputata nell'arco di sette giorni.

In campo dal primo minuto si sono rivisti Sala, Stronati e Vitale, mentre nella ripresa l'allenatore rossoblù ha dato spazio a Kostadinov.

Nella prossima sfida i rossoblù dovranno fronteggiare ben quattro diffide: a rischio squalifica rimangono i centrocampisti Jonathan Silva e Andrea Gallo, oltre ai difensori Riccardo Cargnelutti e Davide Di Pasquale.

Ora il Crotone pensa al Catania

Nella 14^ giornata di Serie C, il Crotone tornerà a giocare in casa allo Stadio Comunale "Ezio Scida" per affrontare il Catania. La gara, in programma domenica 10 novembre alle ore 19:30, sarà trasmessa in televisione dai canali "Calcio" della piattaforma satellitare Sky e in streaming dal servizio NowTv.

Le due formazioni torneranno ad affrontarsi in campionato dopo essersi già sfidate in estate in occasione del turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, match svolto allo Stadio "Massimino", che ha visto i siciliano vincere al termine dei calci di rigore.

Il Crotone arriverà a questo match forte di due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque giornate, mentre gli etnei in altrettanti match hanno totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte.