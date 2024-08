Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus e dell'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il ds Cristiano Giuntoli aver offerto al Barcellona Federico Chiesa. Balzarini ha poi commentato la notizia di un possibile inserimento del profilo di Milik nell'operazione con l'Atalanta per Teun Koopmeiners.

Juventus, Balzarini: 'Proporre dei giocatori ad un'altra società ti fa sembrare con l'acqua alla gola'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e, commentando l'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe il ds della Juventus Cristiano Giuntoli aver offerto Federico Chiesa al Barcellona, ha detto: "Oggi dalla Spagna, e più precisamente dalla Catalogna, rimbalza questa notizia di Chiesa, ma proporre dei giocatori a delle squadre non mi piace perché dà la sensazione di una società con l'acqua alla gola.

Io non ci credo che venga offerto un calciatore, ma credo che un club come il Barcellona possa aver chiesto informazioni per l'esterno toscano".

Balzarini ha poi continuato dicendo: "Non penso che un uomo esperto di calciomercato come Cristiano Giuntoli possa andare al Barcellona ed offrirgli Chiesa in questa maniera. Piuttosto, penserei che il Barça possa essere interessata al giocatore, visto che Nico Williams avrebbe deciso di non muoversi per un altro anno. Anche per Chiesa, quella spagnola potrebbe essere la soluzione ideale".

Balzarini ha concluso il suo video parlando dell'indiscrezione che vorrebbe il profilo di Milik tra i papabili osservati dall'Atalanta per sostituire l'infortunato Scamacca: "Il club bergamasco adesso andrà su una punta che non dovrà per forza essere titolare, visto che Scamacca dovrebbe rientrare fra 6/7 mesi.

Può essere dunque credibile un'operazione che sposterebbe Milik a Bergamo e che faciliterebbe la trattativa per Koopmeiners".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Motta sta offrendo Chiesa al mondo intero ed ora ho paura di questo mercato'

Tanti tifosi hanno dunque commentato le parole dette da Balzarini: "Chiesa? Motta lo ha offerto al mondo intero e a me personalmente questo mercato sta facendo un po' paura per la stagione che sta arrivando.

E comunque, via Milik chi sarà la punta che sostituisce Dusan?", scrive un utente su Youtube, evidentemente preoccupato da quello che sta succedendo in casa Juventus. Un altro poi aggiunge: "Assodato che non abbiamo un piano B se non arriva Koopmeiners, ma siamo sicuri che abbiamo un piano B se il Nizza non ci da Todibo? Da un mese sembra fatta ma non è mai fatta".

Infine un utente sottolinea: "Ma non è Giuntoli che va in giro col piattino ad offrirlo. Avrà detto al procuratore di Chiesa di trovare una soluzione e lo stesso procuratore sarà andato ad offrirlo a Barcellona".