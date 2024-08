Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha evidenziato sul proprio canale Youtube come Thiago Motta abbia risposto in maniera piuttosto stizzita alla domanda rivoltagli in conferenza stampa sugli esuberi della rosa bianconera. Secondo Balzarini dunque la Juventus dovrebbe tentare di trovare una soluzione per Filip Kostic, Arthur e Tiago Djalò fino alla metà di settembre e nei mercati esteri ancora aperti.

Balzarini: 'Motta in conferenza stizzito dalla permanenza di elementi come Kostic ed Arthur'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando degli esuberi in casa Juventus: "Il mercato è chiuso ma non per tutti e Motta si è stizzito in conferenza quando gli è stato chiesto della permanenza di alcuni elementi in esubero come Kostic, Arthur e Djalò.

Non a caso il tecnico bianconero ha sottolineato come i tre possano ancora uscire per andare all'estero e nello specifico in Turchia o in Arabia Saudita".

Balzarini è poi sceso nel dettaglio di quelle che sono le situazioni dei tre calciatori ancora in uscita dalla Juve: "Per quel che riguarda Arthur non è stata trovata un'intesa con la Fiorentina su quanto avrebbero dovuto versare i bianconeri in un prestito simile a quello dello scorso anno. Djalò invece è rimasto stizzito dal comportamento della Roma, che in realtà dopo il caso Danso si è voluta cautelare facendo più visite al portoghese. Lui si è stufato di aspettare il responso dei giallorossi e quindi è saltata la trattativa. Per quanto concerne Kostic, il serbo sta rifiutando da tempo tutte le offerte che gli sono arrivate e guarda caso i club che si sono interessati a lui provengono dalla Turchia e dall'Arabia Saudita, due dei mercati ancora aperti".

Infine Balzarini ha concluso su questo tema dicendo: "Kostic ha fatto le sue scelte, ma rischia con Thiago Motta, un allenatore che finora ha fatto un solo strappo alla regola con McKennie. Credo dunque che alla fine si troverà una soluzione per lui ma anche per Arthur e Djalò entro la metà di settembre, altrimenti si andrà direttamente al mercato di riparazione di gennaio".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Non resta che aspettare Kostic e Arthur trovino qualcosa che li aggrada'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Non ci resta che aspettare che Arthur e Kostic trovino qualcosa che li aggrada, certo che potrebbero accontentarsi di giocare, ma si vede che a loro va bene così", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi si concentra sulla conferenza di Motta dicendo: "12 minuti di risposte secche, concise e chiare. Alle domande trabocchetto del tipo, chi lotterà per lo scudetto, risponde flemmatico che noi siamo concentrati sulla partita con la Roma. Insomma io più lo sento parlare e più mi convinco che Thiago potrebbe riportarci ai fasti cui siamo abituati da sempre".