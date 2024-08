Nelle scorse ore, il giornalista Paolo Bargiggia ha commentato sul proprio account X la vittoria per 3 a 0 della Juventus sul Como lanciando una provocazione a tutti quei tifosi bianconeri ancora legati alla figura dell'ex Massimiliano Allegri. Dell'esordio in campionato della formazione piemontese ha scritto anche l'opinionista Francesco Oppini.

Bargiggia non fa sconti: 'Adesso gli orfani di Allegri dovranno stare muti'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha commentato nelle scorse ore il 3 a 0 rifilato dalla Juventus al Como nella prima giornata di campionato, lanciando una dura accusa a tutti quei tifosi legati ancora all'ex allenatore dei bianconeri: "E adesso, gli orfani di Allegri, muti dopo una sola giornata di campionato!".

Bargiggia, restando in tema Juventus ma focalizzandosi sul mercato in uscita dei bianconeri, ha poi scritto un secondo messaggio pubblicato sempre sul proprio account X sottolineando: "La Juventus cede Nicolussi Caviglia al Venezia per 3.5 milioni di euro più 1.5 di bonus. Chiusa l'operazione Juventus e l'Ajax: Daniele Rugani in prestito in Olanda. Per i bianconeri un risparmio di 3 milioni di euro lordi sull'ingaggio".

Oppini: 'Il migliore in campo col Como è stato Thiago Motta'

Dell'esordio in campionato della Juventus e della convincete vittoria con il Como ha scritto sul proprio account X anche l'opinionista di dichiarata fede bianconera Francesco Oppini: "Buona la prima, ma non abbiamo fatto nulla: siamo la Juve!

Thiago Motta migliore in campo, meglio non poteva iniziare. Personalità e sicurezza straripante (Mbangula ne è l’esempio) nonostante le falle di mercato tutt’ora presenti. Sarà un lungo percorso, halma".

Oppini, in un secondo messaggi,o ha poi commentato il gol annullato a Dusan Vlahovic per un fuorigioco millimetrico scovato dal Var diversi passaggi prima della finalizzazione del serbo: "Quando gioca la Juventus e arbitra Mercenaro accadono cose come questa o come quella del gol vittoria dei bianconeri annullato nel finale contro la Salernitana per non aver visto Candreva tenere in gioco il marcatore bianconero dell’epoca".

Juve, i tifosi rispondono ad Oppini: 'Grande merito del risultato col Como va dato a Motta'

I messaggi scritti da Oppini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Saremo anche la Juve, ma con una rosa rivoluzionata ed incompleta non c'era nulla di scontato. Ottima prestazione della squadra, partita giocata con sicurezza e personalità, ogni giocatore ha contribuito al risultato, grande merito va all'allenatore", dice un utente X.

Un altro poi aggiunge: "Sarà un lungo percorso, ma ci divertiremo e la squadra diventerà sempre più forte. Magari non vinceremo quest'anno, ma la strada per tornare vincenti é stata imboccata alla grande".