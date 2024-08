L'asse tra la Juventus e la Fiorentina ha registrato negli ultimi anni diversi trasferimenti di un certo calibro dal club viola a quello bianconero. Tre dei più recenti e famigerati portano ai nomi di Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Tutti attaccanti ma non tutti cosi fruttuosi per la società piemontese.

Juventus, l'asse di mercato con la Fiorentina non sempre ha sorriso ai bianconeri

La rivalità a livello di tifoseria tra Juventus e Fiorentina è particolarmente accesa, ma le due società hanno spesso e volentieri effettuato trattative di calciomercato.

Nello specifico, negli ultimi anni si sono registrati diversi trasferimenti e almeno 3 pezzi grossi hanno lasciato il capoluogo toscano per raggiungere quello piemontese, portando però non sempre i risultati sperati. Il primo in ordine cronologico fu Federico Bernardeschi: l'esterno classe '94 venne acquisito dalla Juventus nel 2017 per la cifra tonda di 40 milioni di euro. Il suo passaggio alla Continassa, molto criticato dai supporter della viola che vedevano in Bernardeschi un figlio di Firenze, regalò alla formazione bianconera un calciatore nell'apice della propria carriera calcistica. Non a caso, l'esterno offensivo venne utilizzato con continuità da Massimiliano Allegri e riuscì a vincere 3 scudetti consecutivi con la vecchia signora.

Se, dati alla mano, l'esperienza di Bernardeschi può essere considerata estremamente positiva a Torino, non può dirsi la stessa cosa per quella di Federico Chiesa. L'attaccante, passato da club gigliato a quello piemontese nell'ottobre del 2020 per circa 48 milioni di euro, approdò alla Juventus con i crismi di un potenziale campione da lanciare definitivamente.

Il primo anno fece anche bene, ma nel secondo, la rottura del legamento crociato lo costrinse a un lungo e faticoso percorso di riabilitazione. Ad oggi, e dopo 4 stagioni di militanza in bianconero, la storia fra Chiesa e la Juventus si troverebbe al capolinea, con entrambe le parti pronte a dirsi addio. Giuntoli, conscio che il contratto del classe '97 terminerà nella prossima estate, sarebbe persino pronto a cederlo per una somma vicina ai 15 milioni di euro, neanche un terzo di quanto venne pagato dalla precedente presidenza.

Juventus, Vlahovic tra certezze e dubbi: il serbo si prepara all'anno della verità

L'ultimo passaggio di rilievo registrato dalla Fiorentina alla Juventus è stato poi quello di Dusan Vlahovic: il serbo, sbarcato a Torino nel gennaio 2022 per la cifra monstre di 85 milioni di euro, si appresta ad iniziare la sua terza stagione con la maglia bianconera. Un'annata che potrebbe essere determinante per capire le vere qualità del classe 2000, che finora ha alternato grandi prestazioni a partite condite da errori marchiani.