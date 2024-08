Secondo le ultime indiscrezioni confermate su X dal giornalista Riccardo Meloni, Thiago Motta potrebbe tenere in panchina Danilo anche nella prossima gara della Juventus contro il Verona. Un'evenienza che amplierebbe la piccola divergenza che si sarebbe creata fra i due dopo l'esclusione del capitano nell'esordio in campionato col Como e che rischierebbe di generare un caso alla Continassa.

Juventus, col Verona Motta farebbe sedere in panchina ancora una volta Danilo

Nell'esordio della Juventus in campionato con il Como ha fatto discutere l'esclusione sin dal primo minuto tra i titolari di Danilo, capitano della formazione bianconera al quale Motta ha preferito Gatti.

Una scelta che il tecnico brasiliano potrebbe replicare anche nella prossima gara che vedrà la vecchia signora andare in trasferta sul temibile campo dell'Hellas Verona. La notizia è stata rivelata dal giornalista Riccardo Meloni, che sul proprio account X è sceso nel dettaglio scrivendo: "Danilo va verso la panchina anche contro il Verona e, intanto, ha disattivato il proprio account Instagram. Situazione da monitorare quella del brasiliano. Ricordiamo che il suo è il quarto ingaggio più pesante tra i giocatori non fuori rosa della Juventus".

In merito al tema del contratto di Danilo è da sottolineare come il difensore brasiliano abbia una clausola che gli permetterebbe di rinnovare automaticamente con la Juventus per un altro anno e alle stesse cifre attualmente percepite e che scatterebbe qualora riuscisse a partecipare ad almeno il 50% delle gare disputate dalla formazione piemontese.

Un'eventualità che alla Continassa potrebbero non vedere di buon occhio, soprattutto se si considera che nel 2025 Danilo compirà ben 34 anni.

Juventus, per Motta Danilo non sarebbe più al centro del progetto

L'esclusione di Danilo nella gara di esordio con il Como nascerebbe da una visione tattica ben precisa di Motta, che vedrebbe il brasiliano più funzionale se inserito sulla fascia destra come terzino.

In quel ruolo però la Juventus dispone ad oggi di uno dei prospetti italiani più interessanti in circolazione, vale a dire Andrea Cambiaso: l'ex Genoa ha mostrato in questo anno e mezzo a Torino freschezza atletica, velocità e dribbling, tutte caratteristiche fondamentali per il calcio moderno proposto da Motta. Danilo, che evidentemente non disporrebbe più di tali peculiarità anche per un fattore anagrafico, sembrerebbe dunque un profilo non più centrale nello scacchiere tattico dell'allenatore brasiliano.

Juventus, i tifosi sul web si schierano con Danilo: 'Perderlo sarebbe un peccato'

La possibile esclusione di Danilo dalla partita col Verona ha catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Motta non lo vede come centrale per caratteristiche e lui non si vede come laterale per lo stesso motivo e momento storico della carriera. Detto questo sarebbe un peccato perderlo" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Sarò sincero, a me Danilo non ha mai entusiasmato. Nemmeno passando da terzino a braccetto. Però c'è da dire una cosa: è un uomo squadra che alla Juve serve".