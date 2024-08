Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Sportitalia dal giornalista Alfredo Pedullà, la trattativa fra la Juventus e l'Atalanta per Teun Koopmeiners potrebbe entrare nel vivo all'inizio della prossima settimana. Della valutazione fatta dal club bergamasco per il trequartista olandese ha detto la propria opinione a Radio Bianconera anche il giornalista Fabio Vergnano.

Juventus, Pedullà: 'Dopo il weekend, in un modo o nell'altro, si materializzerà la trattativa per Koopmeiners'

Il giornalista Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare delle tempistiche per l'evolversi della trattativa fra la Juventus e l'Atalanta per Teun Koopmeiners: "I bianconeri in questi giorni non hanno presentato offerte ai bergamaschi per l'olandese ma parti vicine al trequartista orange stanno spingendo in modo tale che questa offerta venga fuori.

Facendo cosi, permetteranno alla Juventus di entrare in maniera definitiva nell'affare per il calciatore e penso che l'affare Koopmeiners si materializzerà in un senso o nell'altro massimo dopo questo weekend"

Pedullà ha poi continuato dicendo: "La Juventus cercherà di presentare un'offerta che si avvicini ai 50 milioni con dei bonus, basata magari su un prestito molto oneroso, in quello che sarà un tentativo effettivo di chiudere l'operazione".

Il giornalista ha in seguito rivelato: "L'operazione Koopmeiners è collegata anche a quella per Nico Gonzalez, esterno argentino che piace sia alla Juventus che all'Atalanta. I bianconeri hanno proposto contropartite tecniche quali Weston McKennie e Filip Kostic, ma la Fiorentina vuole fare cassa con il sudamericano.

Pradé è comunque interessato al centrocampista statunitense della Juventus, ma vorrebbe prenderlo a parte. L'Atalanta, invece, aspetta i soldi proprio di Koopmeiners per fare un'offerta di acquisizione alla Fiorentina per Nico Gonzalez e tentare di assestare anche il colpo O'Riley".

Juventus, Vergnano controcorrente: 'Koopmeiners ha giocato bene a Bergamo, ma 60 milioni sono una cifra enorme'

Di Teun Koopmeiners e della valutazione del suo cartellino fatta dall'Atalanta ha parlato a Radio Bianconera il giornalista sportivo Fabio Vergnano: " Koopmeiners ha giocato benissimo a Bergamo, vero, ma 60 milioni penso siano una cifra enorme.

La Juve sta perdendo tempo con un calciatore nemmeno titolatissimo nella nazionale olandese. Ripeto, penso che la valutazione di 60 milioni sia pura follia. Trovo tutte le quotazioni di oggi allucinanti, 45 milioni mi sembrano già tanti per Koopmeiner". Vergnano ha poi concluso il suo incipit sottolineando come la Juventus, ad oggi, sarebbe bloccata dalle cessioni di quei calciatori ritenuti fuori dal progetto tecnico come McKennie o De Sciglio.