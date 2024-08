Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato confermate sul proprio account X dal giornalista Giovanni Albanese, la Juventus starebbe puntando Josip Sutalo, difensore centrale dell'Ajax valutato 15 milioni. Questo perché l'affare per Jean-Clair Todibo sarebbe praticamente sfumato a causa dell'inserimento nella trattativa del West Ham.

Sfuma Todibo, ora Giuntoli cerca alternative per la difesa: Sutalo il nome nuovo della giornata

La Juventus sembrava aver praticamente chiuso la trattativa con il Nizza per Jean-Clair Todibo, ma il tira e molla tra le due società per la questione dell'obbligo di riscatto e il blitz del West Ham, pronto a mettere 30 milioni di euro sul tavolo per lo stopper transalpino, avrebbero fatto cambiare radicalmente i piani stilati alla Continassa.

Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli ora cercherebbe alternative per la retroguardia e secondo il giornalista Giovanni Albanese, il nuovo difensore potrebbe arrivare dall'Olanda. "Nei dialoghi fra Juve e Ajax per il prestito di Rugani (operazione già indirizzata) può emergere l’idea che spingerebbe Sutalo alla Juventus. Difensore croato, ventiquattrenne: richiesta di 15 milioni per il cartellino, ingaggio di 2 milioni", ha rivelato Albanese sul proprio account X.

Sullo sfondo per la Juve resterebbero comunque diverse alternative come quella di Chris Smalling, centrale inglese in uscita dalla Roma perché in scadenza di contratto con i giallorossi o come quella di Clement Lenglet, stopper del Barcellona che non rientrerebbe nei piani della società catalana.

Juventus, tifosi preoccupati: 'Ci siamo cacciati in questa situazione con Todibo per aver temporeggiato'

Tanti tifosi, appresa la notizia di Todibo e del suo probabile passaggio al West Ham, hanno detto la loro opinione sul web: "Ma pareggiare l'offerta del West Ham per Todibo sembra brutto? Ci siamo cacciati in questa situazione temporeggiando per un mese sui dettagli, l'unica cosa giusta da fare è accettare di aver perso la battaglia e pareggiare l'offerta".

scrive un utente su X evidentemente preoccupato.

Un altro, senza giri di parole se la prende con Giuntoli: "Non ho capito, gli prestiamo Rugani, gli paghiamo l’ingaggio e gli diamo pure dei soldi per uno che nessuno sa chi è? Sono questi gli affari?".

Infine un tifoso, riferendosi nello specifico su Sutalo scrive controcorrente: "Non male, per caratteristiche simile a Todibo. Meno bravo nell'invasione palla al piede, più solido dietro. Buona impostazione. Mi piacerebbe. Però se riuscissimo a prendere Hato sarebbe meglio".