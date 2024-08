Federico Chiesa sembra ormai sempre più vicino alla cessione: Juventus e Barcellona, come rivelato Gianluca Di Marzio, sarebbero ottimiste sulla buona riuscita dell'affare. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo definitivo per il giocatore classe '97, il cui futuro è sempre più lontano da Torino. Chiesa, infatti, non rientra più nei piani di Thiago Motta, il tecnico bianconero classe '82, che sin dall'inizio della sua avventura alla guida della Juventus ha chiarito di non voler puntare sull'ex Fiorentina. Attualmente, Chiesa è fuori rosa, e la sua situazione in bianconero sembra ormai giunta ai titoli di coda.

La Juventus vuole cedere gli esuberi

Per la Juventus, la cessione di Federico Chiesa è quanto mai necessaria, soprattutto considerando che il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Una mancata vendita durante questa sessione di mercato estiva rischierebbe di far perdere al club bianconero un'importante risorsa economica, senza contare il rischio di vedere il giocatore partire a parametro zero tra meno di un anni. La Juventus, dunque, è intenzionata a trovare una soluzione in tempi brevi, cercando di evitare di arrivare a situazioni di stallo che potrebbero compromettere la trattativa.

Dal lato del Barcellona, la situazione è legata alla necessità di liberare un posto in rosa per poter tesserare Chiesa.

Attualmente, il club blaugrana sta lavorando per finalizzare il tesseramento di Dani Olmo, e solo una volta risolta questa situazione potrà concentrarsi sull'arrivo dell'ala italiana. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Chiesa potrebbe presto indossare la maglia del Barcellona.

Si ferma Danilo

Mentre Cristiano Giuntoli è al lavoro sul mercato si fronte entrate che fronte uscire, la squadra lavora alla Continassa per preparare la sfida contro il Verona.

Per questo match c’è il dubbio legato a Danilo che non si è allenato in gruppo a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro, le sue condizioni saranno valutate prima della partenza alla volta del Veneto. Sembra difficile che Danilo possa essere in campo dal primo minuto al Bentegodi.

Dunque, in caso di forfait, per Thiago Motta la rosa sarebbe sempre più ristretta viste già le assenze di Khéphren Thuram e Timothy Weah.

Con la possibile assenza di Danilo, sulla corsia di destra l’opzione più credibile resta Nicolò Savona, ma ci sarebbe anche la possibilità di spostare Pierre Kalulu che, però, è arrivato solo da pochi giorni a Torino.