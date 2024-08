La Juventus sta incrementando i contatti per l'acquisto di Wenderson Galeno, ala brasiliana del Porto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i dialoghi con gli agenti sportivi del giocatore sono diversi e costanti. Galeno ha già espresso la sua disponibilità a trasferirsi a Torino. Il Porto valuta il giocatore intorno ai 35 milioni di euro, ma è disposto a trattare a causa delle esigenze legate al fair play finanziario. La Juventus intende iniziare le negoziazioni con un'offerta di circa 25 milioni, possibilmente includendo una contropartita tecnica, come Tiago Djaló.

L'offerta della Juventus per Galeno

La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta per Wenderson Galeno ma non verrebbe andare oltre i 25-30 milioni di euro. Se dovesse essere inserita una contropartita tecnica come Tiago Djalò, l'investimento potrebbe essere di circa 25 milioni con il prestito del centrale difensivo portoghese. Quest'ultimo infatti ha bisogno di giocare e al momento la Juventus non valuta una cessione a titolo definitivo. L'idea della Juventus sarebbe quella di investire un massimo di 60 milioni di euro per due ali offensive, a tal riguardo oltre a Galeno potrebbe arrivare Nico Gonzalez, in partenza dalla Fiorentina. Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Francisco Conceicao, anche lui come Galeno giocatore del Porto.

La carriera professionale di Galeno

Wenderson Galeno ha iniziato la sua carriera in Brasile con il Trindade prima di trasferirsi in Portogallo nell'estate del 2016, dove è stato accolto dal Porto. Dopo essersi affermato nella seconda squadra, ha avuto esperienze in prestito con il Portimonense e il Rio Ave tra il 2018 e il 2019.

Nell'estate del 2019, è stato ceduto a titolo definitivo al Braga per 3 milioni di euro. Dopo tre stagioni, il Porto lo ha riacquistato per quasi 10 milioni di euro nel gennaio 2022. Galeno ha dimostrato le sue capacità e ora potrebbe essere pronto per una nuova sfida con la Juventus.

Le caratteristiche tecniche di Galeno

Wenderson Galeno, noto per la sua velocità, preferisce giocare sulla sinistra come ala pura o punta di fascia nel tridente, ma può adattarsi anche alla destra.

Dal punto di vista tattico, il giocatore del Porto Galeno è bravo a sfruttare la sua velocità e capacità di dribbling.

Sarebbe ideale per la Juventus di Thiago Motta in quanto si adatterebbe molto bene nel 4-2-3-1, oltre al fatto che troverebbe anche tre compagni di nazionale come Douglas Luiz, Bremer e Danilo.

Con il Braga ha disputato un totale di 113 match segnando 23 gol e 24 assist. E' stato più incisivo con il Porto, avendo giocato 122 match, segnato 33 gol e fornito 21 assist.