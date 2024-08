Federico Chiesa in questi giorni viene accostato con insistenza a diverse società italiane ed estere, l'ultima in ordine di tempo è l'Atalanta. In particolare la Juventus potrebbe offrire Chiesa come contropartita tecnica per l'acquisto di Teun Koopmeiners. Ci sono però delle incognite importanti per la fattibilità di questa operazione: innanzitutto il fatto che la squadra bergamasca è già coperta in quel ruolo (specie dopo che è sfumato il possibile trasferimento di Lookman al PSG), inoltre va considerato pure l'ingaggio del nazionale italiano, che attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione, troppi per il bilancio del club nerazzurro.

Chiesa possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Koopmeiners

La Juventus potrebbe offrire all'Atalanta il cartellino di Federico Chiesa per arrivare in maniera più agevole a Teun Koopmeiners, da mesi obiettivo dichiarato dei bianconeri. Al momento la società bianconera sarebbe pronta a investire circa 57 milioni di euro per il centrocampista olandese, compresi di bonus: l'eventuale inserimento del cartellino di Chiesa porterebbe la Juve a risparmiare circa 15 milioni di euro, che è la valutazione di mercato attuale stabilita dalla società bianconera per il cartellino del giocatore.

Ma dopo che è sfumato il possibile trasferimento di Lookman al PSG, difficilmente l'Atalanta andrà a investire su un'altra ala offensiva in questa sessione di mercato, nella quale è già arrivato Nicolò Zaniolo.

Intanto il centrocampista olandese Koopmeiners, desideroso di un trasferimento a Torino, ha presentato un altro certificato medico per giustificare la propria assenza dagli allenamenti della Dea. Nonostante questo la trattativa di mercato sembra essere rallentata, con la società bianconera che sta lavorando al momento soprattutto sul difensore Pierre Kalulu e sull'ala offensiva Nico Gonzalez.

La Juventus intanto sarebbe vicina a Nico Gonzalez

La Juventus sta intanto velocizzando i tempi per definire l'affare Nico González. La trattativa con la Fiorentina è ormai entrata nella fase decisiva e le prossime ore potrebbero rivelarsi importanti per trovare l'accordo finale. Le due società stanno lavorando per raggiungere un'intesa basata su una somma di circa 30 milioni di euro, con l'aggiunta di 4-5 milioni di bonus.

L'argentino avrebbe espresso la propria preferenza per la Juventus, rispetto all'Atalanta e proprio la sua volontà di vestire la maglia bianconera è stata determinante nel far progredire i negoziati.

L'obiettivo della Juventus sarebbe quello di mettere Nico González a disposizione di Thiago Motta già prima del match di campionato contro il Verona, in programma lunedì 26 agosto.