La cessione in questa sessione di calciomercato di Federico Chiesa è diventata una delle priorità in casa Juventus, con il Liverpool che starebbe monitorando la situazione. Dopo Barcellona e Chelsea, che per vari motivi avrebbero messo in stand by le possibili trattative per l’esterno azzurro, anche i Reds avrebbero dimostrando un certo interesse per il giocatore, con la Juventus che non vorrebbe scendere sotto i 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Liverpool sarebbe una destinazione gradita per Federico Chiesa

Se per tutta l’estate è stato accostato a Roma, Milan e Inter, nell’ultimo periodo sull’esterno della Juventus è emerso un forte interesse del Barcellona.

Tuttavia, a complicare i piani del club catalano c’è il FPF spagnolo che attualmente impedisce alla società spagnola l’inserimento in rosa di altri giocatori, a causa l’alto monte ingaggi.

Con i blaugrana costretti a vendere per abbassare il tetto stipendi, il Liverpool potrebbe diventare una soluzione piuttosto importante per Federico Chiesa. Infatti, l’esterno azzurro gradirebbe la destinazione e avrebbe anche l'opportunità di giocare la Champions League a livelli adeguati.

Il rischio della Juve di perdere Federico Chiesa a parametro zero

Fuori dai progetti tecnici futuri bianconeri e in attesa di nuovi sviluppi di Calciomercato, Federico Chiesa si allena costantemente con i giocatori considerati in esubero dalla Juve, al fine di farsi trovare fisicamente pronto per una nuova esperienza sportiva.

Tuttavia, nel caso in cui giocatore e Juventus non riescano a trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti, il rischio per il club bianconero di perderebbe quasi sicuramente il giocatore a parametro zero tra 10 mesi diventerebbe concreto. Condizione che non solo la Juve vorrebbe evitare per ovvi motivi economici, ma anche il giocatore, il quale potrebbe rischiare un anno di tribuna e quindi maggiori difficoltà a strappare un buon contratto con la società successiva.

Prima Koopmeiners, poi se possibile anche Jadon Sancho

A tenere banco in casa Juventus non c’è solo la questione Federico Chiesa. Infatti, per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta, la società bianconera vorrebbe chiudere al più presto la trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners.

La fumata bianca per il centrocampista olandese, considerato per qualità tecniche e tattiche come il profilo ideale per le proprie idee di gioco dal tecnico brasiliano, dovrebbe già arrivare nelle prossime ore per una cifra vicina ai 60 milioni di euro bonus compresi.

Dopo Koopmeiners, indipendentemente dalla cessione di Federico Chiesa, Cristiano Giuntoli potrebbe puntare anche su Sancho, garantendo così a Thiago Motta un ventaglio molto ampio di soluzioni tattiche per il reparto offensivo. Operazione di mercato piuttosto complicata sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio del giocatore. Infatti, i presupposti della società bianconera è di riuscire a strappare al Manchester United il prestito con diritto di riscatto per l'esterno inglese, con i Reds Devils che dovrebbero accollarsi parte dei 10 milioni di euro che Sancho percepisce.