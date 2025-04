In attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, la Juventus si starebbe già muovendo in vista della prossima sessione di mercato e, secondo alcune indiscrezioni, l’ultima idea di Crtistiano Giuntoli sarebbe Pietro Comuzzo. Attualmente in forza alla Fiorentina, il giovane difensore centrale viene valutato dal Football Manager bianconero come uno dei calciatori di prospettiva sui quali puntare per il futuro. Naturalmente, la qualificazione alla prossima Champions League sarà d’obbligo per la Juventus se vuole intavolare una trattativa con la Fiorentina, con la dirigenza viola che vorrebbe monetizzare almeno 30 milioni di euro dal cartellino del difensore.

Caratteristiche tecniche di Comuzzo

Difensore centrale moderno, il giocatore della Fiorentina è dotato di un’ottima struttura fisica, di una discreta velocità e di una buona tecnica di base. Bravo nella fase di marcatura e nel gioco aereo, Comuzzo si distingue in campo anche per la buona capacità di lettura delle situazioni di gioco, per un discreto senso dell'anticipo sull’avversario e per la spiccata personalità. Caratteristiche che, unite alla giovane età e agli ampi margini di miglioramento, potrebbero fare di Comuzzo un profilo molto interessante per la prossima sessione di Calciomercato. Considerato dagli addetti ai lavori come uno dei difensori più promettenti della sua generazione, oltre al possibile interesse della Juventus, sulle tracce di Comuzzo ci sarebbe anche il Napoli.

Come giocherebbe la Juve con il possibile innesto di Comuzzo

Oltre a ringiovanire ulteriormente la rosa, il possibile inserimento del giocatore viola nell’attuale organico bianconero potrebbe portare anche a nuove opzioni tattiche. In un sistema di difesa a tre, modulo utilizzato abitualmente dall’attuale tecnico della Juventus Igor Tudor, Comuzzo potrebbe ricoprire sia il ruolo di centrale, al fianco di giocatori più esperti come Gleison Bremer, che quello di braccetto.

Grazie alla sua buona fisicità e alla sua capacità di marcatura, l’attuale difensore della Fiorentina si adatterebbe anche all’interno di una difesa a quattro, agendo da centrale puro, sfruttando così velocità e senso della posizione. Inoltre, la scadenza a giugno del prestito di Renato Veiga e un’ipotetica cessione di Federico Gatti (il difensore bianconero piace ad alcuni club di Premier League e garantirebbe un ottima plusvalenza) potrebbero agevolare un'eventuale trattativa.

La Fiorentina vorrebbe almeno 30 milioni di euro per Comuzzo

Reduce da un inizio di stagione molto positivo, negli ultimi tempi il giocatore della Fiorentina ha perso qualche posizione nelle gerarchie di Raffaele Palladino, con il tecnico della Viola che, ad oggi, preferisce schierare Pablo Mari nel ruolo di titolare. Nonostante tutto, la giovane età di Comuzzo e gli ampi margini di miglioramento del giocatore starebbero spingendo la Fiorentina a chiedere non meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra importante per la Juventus la quale, come già anticipato, potrebbe offrire solo con la qualificazione alla prossima Champions League oppure sacrificando almeno uno dei suoi giocatori più forti.