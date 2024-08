La Fiorentina ha ufficialmente dato il via libera per la cessione di Nico González, come sottolineato da Sky Sport. La società toscana però è pronta a trattare la sua partenza solo per offerte vicine ai 40 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero Atalanta e Juventus.

La Juventus ha l'intesa contrattuale con Nico Gonzalez

La Juventus si trova ad affrontare un contesto più difficile del previsto per arrivare a Nico Gonzalez. Nonostante un'intesa economica già raggiunta con il giocatore, le ultime richieste della società toscana hanno innalzato l'asticella finanziaria: per finalizzare l'acquisto non basteranno i 30 milioni di euro inizialmente considerati, ma ne serviranno almeno 40.

Sul giocatore argentino sta lavorando anche l'Atalanta, che vuole rinforzare la trequarti. Fra l'altro la società bergamasca è in trattativa con la Juventus anche per una cessione, quella di Teun Koopmeiners, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato a breve potrebbe approdare a Torino sulla base di circa 57 milioni di euro comprensivi di bonus. Rimane evidente però come la Juventus dovrà rinforzare non solo il centrocampo con una mezzala come Koopmeiners ma anche le fasce offensive, considerando che al momento le uniche ali a disposizione sono Yildiz e Weah. Nel match contro il Como Thiago Motta è stato costretto a sostituire l'americano per un infortunio muscolare spostando Cambiaso in una posizione più avanzata e schierando Savona come terzino destro.

I nomi per le fasce offensive: non solo Gonzalez, piacciono anche Conceicao e Sancho

Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito internet la Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare ulteriormente la squadra. Gli obiettivi principali rimangono gli stessi, con Teun Koopmeiners sempre in cima alla lista, anche se la situazione richiede pazienza.

Per quanto riguarda Nico González, il giocatore ha espresso la sua preferenza per un trasferimento alla Juventus, ma resta da formalizzare l'intesa con la Fiorentina, cercando di evitare qualsiasi rilancio da parte dell'Atalanta.

Inoltre, ci sono stati nuovi contatti per Francisco Conceição, un giovane talento del Porto. La Juventus è interessata, ma è necessario un investimento e c'è la preoccupazione che altri club possano inserirsi nella trattativa.

La società bianconera spera di concludere l'affare con una formula che permetta di dilazionare il pagamento.

Infine, la Juventus si è informata anche sulla situazione di Jadon Sancho, attualmente ancora al Manchester United, anche se non rappresenta un'esigenza immediata per la società bianconera, che sta lavorando soprattutto su altre trattative.