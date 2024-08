In una recente puntata di Sky Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Federico Chiesa, sottolineando che l'ipotesi di una permanenza in Italia sembra sempre più remota.

Le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio sul futuro professionale di Chiesa

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha spiegato: "In questo momento per me l'ipotesi italiana per Chiesa è quella un po' più lontana". Proseguendo la sua valutazione ha aggiunto: "Non mi sembra che ci siano ad oggi le condizioni poiché l'Inter ha escluso un intervento in quel ruolo, per il Milan ha costi molto alti, la Roma ha altre priorità e non ci sono le condizioni per le quali Chiesa possa rimanere in Italia."

Secondo Di Marzio, le possibilità più concrete per il futuro di Chiesa sembrano essere all'estero, con il Chelsea in pole position, soprattutto se la società londinese dovesse vendere Raheem Sterling.

Di Canio e Bergomi su Chiesa

In una recente puntata si Sky Calcio Club il commentatore sportivo Beppe Bergomi ha espresso tutto il suo stupore per la gestione della vicenda da parte della Juventus: "È clamoroso, fino a quando ce l'hai gioca, ma proprio non lo vogliono. Non si allena più con la squadra, era successa la stessa cosa con Bonucci.”

A cercare di chiarire il contesto è intervenuto Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, che ha sottolineato un aspetto fondamentale della questione: "Si allena, ma non con i compagni. Staranno trattando, staranno trattando. Tu lo sai, Zio, che staranno trattando, non fare il furbino.' Parole che sembrano confermare come l'Inter stia lavorando sul giocatore, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 e che la Juventus cercherà di vendere prima della fine del calciomercato estivo anche per cercare di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Il rischio infatti è che lasci a parametro zero la società bianconera a fine stagione.

La Juventus starebbe lavorando agli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando gli arrivi di due ali offensive considerando che Chiesa è oramai non considerato utile al progetto sportivo bianconero e al momento la Juventus non ha alternative a Yildiz e Weah, partiti titolari contro il Como.

Oltre a Nico Gonzalez potrebbe arrivare anche Francisco Conceicao, giocatore del Porto.

Conceição, classe 2002, è una talentuosa ala offensiva attualmente in forza al Porto e membro della nazionale portoghese. La Juventus punta a portarlo a Torino con la formula del prestito, una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.

Questo doppio colpo rientra nella strategia di mercato della Juve, volta a rafforzare le corsie esterne per accontentare le richieste del tecnico Thiago Motta e prepararsi al meglio per la nuova stagione.