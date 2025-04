Secondo le ultime riferite su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus potrebbe cedere in estate Federico Gatti e puntare su uno tra Pietro Comuzzo della Fiorentina o Giovanni Leoni del Parma. La stessa Della Valle ha poi parlato degli obiettivi del club bianconero a centrocampo e in attacco.

Della Valle: 'Gatti in uscita, al suo posto può arrivare uno tra Comuzzo e Leoni'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video su Youtube nel quale rivela quelle che potrebbero essere le strategie di mercato della Juventus nella prossima estate per puntellare il reparto difensivo: "Si pensa a un innesto anche perché qualcuno potrebbe partire e in merito a questo penso a Federico Gatti, stopper piemontese che ha diverse offerte.

In quest'ottica si stanno sondando due giocatori giovani, uno è Comuzzo della Fiorentina che ha 20 anni e Giovanni Leoni del Parma che addirittura ne ha 18. Quindi la prossima partita sarà per la Juventus, in particolare per Giuntoli, anche l'occasione per vedere questo ragazzo in azione".

Della Valle si è poi focalizzata su un altro obiettivo dei bianconeri: "La Juventus sta pensando di rinforzare il centrocampo con Tonali. Il mediano del Newcastle è il primo obiettivo ma il suo acquisto è complicato perché comunque costa una cifra alta, 60-70 milioni. La Juventus potrebbe giocarsi con Newcastle la carta Douglas Luiz oppure cedere il brasiliano comunque in Premier da qualche altra parte e reinvestire i soldi guadagnati su Tonali".

Infine la giornalista ha precisato: "Poi c'è l'attacco anche da sistemare dove comunque oltre a Vlahovic che è in scadenza di contratto, c'è Kolo Muani non è sicuro del posto e Milik che comunque è in una situazione molto precaria. Zero minuti giocati e zero convocazioni, quindi si va verso l'ipotesi più probabile, ossia la risoluzione del contratto.

A parte Yildiz che in questo momento pare l'unica certezza, la Juve dovrà rifare completamente l'attacco. Per questo si guarda anche a Lucca dell'Udinese che piace, che potrebbe essere un investimento abbordabile, oltre al sogno Osimhen. In ogni caso bisognerà prendere più di un attaccante e per questo nella lista c'è anche Retegui, bomber dell'Atalanta.

Sappiamo però che con i bergamaschi non è facile fare affari, soprattutto perché rappresentano una bottega carissima".

Juve, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Abbiamo già 6 difensori, ne serve davvero un altro?'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione tra i tifosi della Juventus sul web: "Altri difensori? Ma scusate: Kelly, Costa, Bremer, Gatti, Kalulu, Cabal. Sei difensori di proprietà per tre posti in una difesa a tre. Non è sufficiente?" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Si giocasse a tre anche in futuro, più che alla difesa penserei agli esterni":