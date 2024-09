Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del sequestro di beni attuato all'ad di Exor, John Elkann, e sottolineando come la Juventus non rischierebbe assolutamente nulla. Balzarini ha poi parlato di Del Piero e del confronto con Antonio Conte.

Balzarini: 'Il club bianconero non rischia assolutamente niente con quanto sta accadendo ad Elkann'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube di quanto sta accadendo all'ad di Exor, John Elkann: "C'è stato un sequestro preventivo di beni dal valore di circa 75 mila euro appartenente alla famiglia Elkann e in parte anche al presidente Ferrero nell'ambito della causa sull'eredità dell'avvocato Agnelli.

Ovviamente, è una manovra che viene attuata in maniera preventiva, perché si parla di frode fiscale e altri reati di questa natura. Era dunque inevitabile che dall'esterno arrivasse la classica domanda, ora cosa rischia la Juve? lo dico, assolutamente nulla".

Balzarini ha continuato su questo tema dicendo: "Perché quella di cui stiamo parlando è una questione personale di John Elkann e la Juventus non c'entra niente. Molti media, però, ci hanno marciato sopra sparando titoli per catturare l'attenzione. Ripeto, è una situazione personale dell'ad di Exor e dico ai tifosi bianconeri di non farsi prendere dal panico, anche se sono consapevole che quando c'é un'inchiesta contro la Juve è normale che ci possa essere un po' di timore".

Infine, il giornalista ha parlato di Alessandro Del Piero: "In una recente intervista rilasciata alla CBS, ha detto di non vedersi in un altro contesto che non sia quello della Juventus. Però ricordo che in un evento in cui lo incontrai e intervistai qualche anno fa, mi disse che tra lui ed il club bianconero c'erano delle crepe.

A chi lo confronta con Antonio Conte, rispondo però che la situazione vissuta dal salentino non è paragonabile, in quanto il tecnico leccese è andato si all'Inter, ma ricoprendo il ruolo dell'allenatore e non del calciatore".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Questa è una vertenza che esiste da un anno e riguarda la famiglia Agnelli, no il club'

Le parole dette da Balzarini hanno catturato l'attenzione di tanti tifosi: "Bravo Gianni, su Conte hai spiegato perfettamente la situazione. Riguardo alla vicenda di Elkann e del presidente, vai a spiegare alle menti deboli che si tratta di un sequestro preventivo e non di una condanna", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Era da un anno e mezzo che non sentivamo "Cosa rischia la Juve". È una vertenza che esiste da altrettanto tempo ed è legata alla disputa dell'eredità Agnelli tra la mamma Margherita e i suoi tre figli John, Lapo e Virginia. La Juventus non c'entra nulla ovviamente. Adesso testa alla partita difficile di sabato sera".