La sfida di Champions League tra Juventus e PSV Eindhoven, in programma allo Stadium martedì 17 settembre alle 18:45, segna il debutto di Thiago Motta nella massima rassegna continentale per club. Sfida in cui il tecnico brasiliano sembra intenzionato a confermare Pierre Kalulu titolare, con il possibile ballottaggio tra Douglas Luiz-Manuel e Locatelli in mediana. Qualche defezione invece per gli olandesi, con il tecnico del PSV Peter Botz costretto quasi sicuramente a rinunciare per infortunio all’ex giocatore del Napoli Hirving Lozano. Probabile panchina per Ricardo Pepi, possibile obiettivo del prossimo mercato della Juventus.

Juventus-PSV è una sfida inedita

La sfida che segna il ritorno dei bianconeri in Champions League sarà tuttavia un inedito, Infatti, Juventus-PSV sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre. Questo nonostante la partecipazione quasi annuale di bianconeri e olandesi.

Tuttavia, nelle sfide precedenti contro le squadre olandesi in Champions League, la Juventus ha un bilancio piuttosto positivo fatto di 6 vittorie, 3 pareggi, e solo 2 sconfitte. Di queste, quella più recente è arrivata contro l'Ajax, nei quarti di finale del 2018/2019, quando i lancieri hanno sbancato lo Stadium per 2-1 rispondendo al gol di CR7 con le reti di Donny Van De Beek e Matthijs De Ligt. Bianconeri che al ritorno non vanno oltre l’1-1 e vengono eliminati dalla competizione.

Juve: possibile conferma di Kalulu come titolare

Una delle novità più importanti di Juventus-PSV potrebbe essere rappresentata da Kalulu. Contro il PSV, Thiago Motta potrebbe riproporre il 4-2-3-1, confermando il francese in difesa con Gleison Bremer, Federico Gatti e Andrea Cambiaso. Nella linea mediana possibile impiego di Khéphren Thuram, dopo l’infortunio, al fianco di Manuel Locatelli o Douglas Luiz.

Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz a supporto di Dusan Vlahovic. Possibile conferma in porta per Michele Di Gregorio.

Più complicata la situazione per la squadra olandese, dove Botz deve rinunciare a Lozano, giocatore fondamentale per il PSV che invece recupera Joey Veerman. Per il resto, l’allenatore del PSV sembra intenzionato a confermare il consueto 4-3-3 con Ryan Flamingo, Richard Ledezma, Olivier Boscagli e Matteo Dams in difesa.

Centrocampo con Cuus Til, Jerdy Schouten e Veerman. In attacco, Johan Bakayoko punta centrale con Luuk De Jong e Malik Tillman sugli esterni. In porta, possibile conferma per Walter Benitez.

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz.