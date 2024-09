Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio della Juventus, dicendosi particolarmente dubbioso della resa di diversi calciatori presenti nella rosa bianconera. Anche l'ex attaccante Fabio Bazzani ha parlato del club piemontese e del progetto impostato dalla nuova dirigenza guidata da Cristiano Giuntoli e soci.

Juventus, Impallomeni è scettico: 'Il club bianconero si appresta a vivere una stagione che porta con sé tanti dubbi'

L'ex calciatore ed ora cronista Stefano Impallomeni è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando della stagione della Juventus e del neo acquisto dei bianconeri Teun Koopmeiners ha detto: "L'olandese sarà il tuttofare di Motta, è un giocatore bravo in qualsiasi zona del campo e penso che potrebbe ricoprire tutti i ruoli.

La Juve però si appresta a vivere questa stagione che porta con sé tanti dubbi".

Impallomeni ha poi continuato su questo tema dicendo: "Non ho dubbi sulle qualità di Motta ma per esempio non so se Yildiz sarà capace di essere decisivo in ogni partita, come il suo nuovo ruolo gli impone di fare".

L'ex calciatore ha proseguito nel suo intervento sciorinando gli altri dubbi sulla Juventus, come quello inerente la costanza di prestazioni che potrebbe avere o meno il difensore Juan Cabal o come l'integramento in rosa e nel campionato italiano di Francisco Conceicao. Impallomeni infine si è detto particolarmente dubbioso anche sulla continuità di rendimento dell'attaccante esterno Nico Gonzalez, uno che secondo l'ex calciatore ha faticato molto ad essere sempre performante con la maglia della Fiorentina.

Juve, Bazzani: 'Di certezze non ce ne sono ma la società ha cambiato strategia ed ha puntato su calciatori giovani e forti'

Della stagione che potrebbe vivere la Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Fabio Bazzani: "Certezze non ce ne sono ma la società ha cambiato strategia per alzare il livello dei giocatori, puntando su elementi forti e di prospettiva e sul tecnico.

Lui che ha portato una squadra dal decimo posto in Champions. L'allenatore è stato il fulcro del progetto di Giuntoli, i giocatori sono quelli che la Juve qualitativamente voleva ma vede nel tecnico il valore aggiunto".

Bazzani si è poi focalizzato su Teun Koopmeiners, sottolineando come il giocatore olandese possa ricoprire praticamente tutti i ruoli nel centrocampo strutturato da Thiago Motta.

Per l'ex attaccante quindi, il classe '98 dovrebbe spaziare sulla trequarti per sfruttare al massimo la sua vena realizzativa per poi rinculare in difesa e guidare la fase di ricostruzione della compagine bianconera.